США задействуют эсминцы, 100 самолетов и 15 тыс. военных для сопровождения судов через Ормузский пролив: что известно

В США раскрыли детали запланированной операции по восстановлению свободного судоходства через Ормузский пролив. Для обеспечения прохождения гражданских кораблей американские военные планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов и тысячи военнослужащих.

Об этом рассказали в Силах Центрального командования США (CENTCOM). Старт операции назначен на понедельник, 4 мая.

В CENTCOM заявили, что 4 мая начнут поддержку проекта "Свобода", направленного на восстановление свободного прохождения коммерческих судов через Ормузский пролив.

"Миссия, которую возглавляет президент (президент США Дональд Трамп. – Ред.), будет поддерживать торговые суда, которые стремятся свободно проходить через важный международный торговый коридор. Четверть мировой торговли нефтью в море и значительные объемы топлива и удобрений транспортируются через пролив", – говорится в заявлении.

Командующий CENTCOM Брэд Купер назвал поддержку американскими войсками указанной миссии "важной для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем морскую блокаду".

Американские военные также напомнили, что на прошлой неделе Государственный департамент США объявил о новой инициативе, которая будет реализована в партнерстве с Пентагоном, по улучшению координации и обмена информацией между международными партнерами в поддержку морской безопасности в проливе.

"Проект "Морская свобода" имеет целью совместить дипломатические действия с военной координацией, что будет иметь решающее значение во время проекта "Свобода", – утверждают в CENTCOM.

В рамках операции США планируют задействовать эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов, многопрофильные беспилотные платформы и 15 тыс. военнослужащих.

Ранее проект "Свобода" для по освобождению судов из Ормузского пролива анонсировал Трамп. Президент США заявил, что стартует операция "утром по ближневосточному времени" в понедельник, направлена же она будет на "освобождение заблокированных в Ормузском проливе судов нейтральных стран".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Иран начал сокращать добычу нефти из-за морской блокады США. При невозможности экспорта "жидкого золота" хранилища на территории страны быстро переполнились, что не оставило Тегерану другого выбора.

