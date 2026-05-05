Будет ли летом в Украине жара до 40 градусов? Синоптик ответила на громкие слухи

В Украине в последнее время наблюдается определенные тенденции к размытию сезонов и более контрастные переходы между ними. Между тем относительно погоды на лето 2026 года четких прогнозов нет, а предположения о чрезмерной жаре являются преувеличенными.

Об этом отметила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в программе "Есть разговор" Укринформа. Она подчеркнула, что не каждое редкое природное явление является аномалией.

Что сказала синоптик

Синоптик отметила, что атмосфера очень изменчива, поэтому все прогнозы меняются, и больше чем на 3-5 суток смотреть на прогноз не стоит. К тому же климатические прогнозы для рядового гражданина практического значения не имеют, ведь человеку важен ежедневный прогноз на сегодняшний день, а не общий климатический сценарий, которым занимаются ученые.

По словам синоптика, в Украине наблюдается тенденция к более резким изменениям погоды и менее выраженных переходов между сезонами. Однако это не означает полного исчезновения сезонов.

"Определенные тенденции к размытию сезонов наблюдаются. Чаще происходят более контрастные переходы – от зимы к лету. Но это не означает, что весны или осени нет", – отметила Птуха.

Синоптик отмечает, что хотя изменения климата действительно влияют на погоду, не каждое явление является аномалией.

"Аномальное – это то, чего не было за всю историю наблюдений. Снег в апреле случается раз в 15-20 лет, поэтому это редкое, но не уникальное явление", – объяснила синоптик.

Также она отметила, что когда весна начинается рано, то часто потом в следующих месяцах – апреле и даже в начале мая – могут случаться заморозки. И это не является аномалией, ведь такое происходит не ежегодно.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

