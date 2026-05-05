США одобрили продажу Украине боеприпасов расширенной дальности на $373,6 млн: что войдет в заказ

Правительство Украины обратилось к Соединенным Штатам с просьбой приобрести высокоточные боеприпасы расширенной дальности. В ответ Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине боеприпасов типа Joint Direct Attack Munitions – Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования.

Речь идет о сделке на сумму 373,6 млн долларов. Об этом сообщили в Госдепе США.

Что именно предлагается

В американском ведомстве отметили, что правительство Украины обратилось к США с просьбой приобрести 1 200 комплектов хвостовых частей для боеприпасов совместного прямого удара JDAM типа KMU-572 и 332 комплекта хвостовых частей для JDAM типа KMU-556. Госдеп согласовывает такое соглашение.

В заказ также войдут оборудование для обслуживания боеприпасов JDAM, запасные и ремонтные части, расходные материалы, поддержка по ремонту и обслуживанию, программное обеспечение для вооружения, а также инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

"Предложенная продажа будет способствовать усилению способности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, предоставив ей дополнительные средства для выполнения задач по самообороне и обеспечению региональной безопасности благодаря более мощному потенциалу противовоздушной обороны", – отметили в Госдепе.

О чем речь

Главным подрядчиком заказа выступит американская компания Boeing, уточнили в Госдепе.

Комплекты Joint Direct Attack Munition – это совокупность обновлений (на основе технологии GPS) для бомб, которые превращают простые свободноспадающие бомбы в так называемые "всепогодные корректируемые боеприпасы".

Комплекты были разработаны и выпущены (впервые – в 1997 г.) именно фирмой Boeing. Программа разработки JDAM является совместной программой ВС и ВМС США.

Первое боевое применение системы JDAM произошло во время операции НАТО против Югославии. Более 650 бомб с комплектами JDAM было сброшено на объекты в Сербии – было поражено 78 % намеченных целей, показатель надежности составил 96 %. Успех операции привел к расширению программы использования JDAM-бомб.

Что предшествовало

Министерство обороны США подтвердило разблокирование 400 млн долларов помощи для Украины, которые были утверждены еще раньше, но не использовались. Решение приняли после критики со стороны американских сенаторов, ведь они обвинили Пентагон в затягивании процесса и отсутствии объяснений.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина существенно нарастила собственные оборонные возможности и уже покрывает большинство своих потребностей в сфере обороны. В то же время отдельные виды вооружения остаются критически важными и дефицитными. Среди них – ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, считает бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

