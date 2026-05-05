Чем СВЧ отличается от дезертирства и какое наказание предусмотрено: детальное объяснение

В Украине самовольное оставление части (СОЧ) и дезертирство часто путают, однако это разные правонарушения с разными последствиями. Главное отличие заключается в намерении военнослужащего и в том, собирается ли он возвращаться в часть.

Видео дня

О разнице между СОЧ и дезертирством рассказали на странице Ровенского областного ТЦК и СП. В учреждении пояснили, что СОЧ – это временное отсутствие военнослужащего, который имеет намерение впоследствии вернуться к службе. Дезертирство, напротив, предусматривает полное уклонение от военных обязанностей и намерение не возвращаться.

По сути, СОЧ может быть связано с личными или семейными обстоятельствами, конфликтами или психологическим истощением, но без намерения окончательно оставить службу. В случае дезертирства речь идет о сознательном решении навсегда покинуть воинскую часть или не являться к месту службы.

СОЧ обычно квалифицируется после нескольких суток отсутствия, тогда как дезертирство связано с длительным или бессрочным исчезновением военнослужащего.

Ответственность также отличается. За СОЧ (ст. 407 УК Украины) в условиях военного положения предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. За дезертирство (ст. 408 УК Украины) гражданину грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Кроме того, в случае СОЧ возвращение к службе и признание ошибки может смягчить наказание. Дезертирство при этом квалифицируется как более тяжкое преступление.

Напомним, среди украинских военнослужащих чаще всего фиксируются два типа правонарушений: самовольное оставление части и нарушение правил обращения с оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Михаил Федоров в конце марта анонсировал новые изменения в процесах мобилизации и решений относительно СОЧ. Также будут внесены коррективы для бойцов штурмовых и пехотных отрядов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!