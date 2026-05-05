Как действовать семье, если есть основания считать, что защитник попал в плен: детальное объяснение

Если родственники военнослужащего считают, что он попал в российский плен, они могут помочь ускорить установление его статуса и поиск. Для этого нужно действовать последовательно и собрать максимум информации.

Советами поделилось Министерство обороны Украины. "Важно: не публикуйте фото военного в форме, номер части и место последнего пребывания. Это может навредить человеку в плену", – напомнила пресс-служба на официальном сайте МО.

Какие шаги нужно предпринять:

собрать все известные данные: последнюю локацию, обстоятельства исчезновения;

подать заявление в полицию об исчезновении: в отделении или по номеру 102;

зафиксировать номер заявления, получить выписку из ЕРДР, контакты следователя;

сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей (это должен сделать ближайший родственник воина);

зарегистрироваться в Личном кабинете Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными и внести туда максимально полную информацию;

обратиться в Объединенный центр СБУ по координации поиска и освобождения, а также в Национальное информационное бюро.

Куда обращаться

В Минобороны объяснили, что поиск пленных и пропавших без вести для родных начинается со сбора данных (последнее известное место пребывания, обстоятельства исчезновения), которая должна быть указана в извещении от ТЦК и СП.

Далее обязательно лично подается заявление в полицию о попадании человека в плен. Оно должно содержать все имеющиеся подробности, особые приметы, информацию о вещах и документах, которые могли быть при человеке. Далее нужно зафиксировать номер заявления, получить выписку из Единого реестра досудебных расследований с ФИО и контактными данными следователя по делу, сдать биологические образцы.

Как зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Коордштаба

Следующим шагом будет регистрация в Личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными(cabinet.koordshtab.gov.ua).

Сделать это можно с помощью или электронной подписи, или Bank-ID, или Дія.Підпис. Подробная инструкция – по ссылке.

После этого родственник подает заявление о попадании человека в плен, опять же, с максимально полной информацией о защитнике. Любые новые сведения вносятся в разделе "Дополнительная информация", а также предоставляются следователю.

"Исчерпывающие сведения ускоряют поиск и идентификацию пленных. На их основе аналитики Коордштаба продолжают собирать и проверять информацию об учреждениях, где находятся в неволе украинские военные и гражданские", – объяснили в МО Украины.

За статусом можно следить в Личном кабинете.

Какие еще органы помогут в поиске пленного

Представители министерства посоветовали связаться с Объединенным центром по координации поиска и освобождения незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины (СБУ):

по телефону – (044) 321-11-21, (098) 321-11-21;

через Viber, WhatsApp, Telegram – (067) 650-83-32;

через email – [email protected].

Также нужно обратиться в Национальное информационное бюро по телефону 16-48.

Что касается официальных запросов к государству-агрессору РФ, то их отправлять могут только международные организации:

сайт icrc.org позволяет узнать, как создать запрос в Бюро Центрального агентства Международного Комитета Красного Креста по розыску для международного вооруженного конфликта в Украине (Бюро ЦАР).

также можно отправить запрос в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям. В ответ она официально обратится к российскому правительству с требованием предоставить информацию о пропавшем человеке.

Кроме этого, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека может в ответ на запрос от семьи обратиться к Уполномоченному по правам человека в РФ, чтобы выяснить судьбу пропавшего защитника. Впрочем, в большинстве случаев россияне отказываются предоставлять какие-либо данные (если это произошло, важно засвидетельствовать факт отказа).

