Трамп заявил, что США попросили отложить встречу с лидером Китая: в чем причина

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон попросил перенести запланированную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином примерно на месяц. Причиной такого решения стала война с Ираном.

Об этом сообщает CNBC. Ранее визит главы Белого дома в Пекин планировался на конец марта.

Отмечается, что во время общения в Овальном кабинете Трампа спросили, в силе ли эта поездка, на что он ответил, что решение еще прорабатывается.

"Мы разговариваем с Китаем. Я бы очень хотел, но из-за войны я хочу быть здесь. Я чувствую, что должен быть здесь. Поэтому мы попросили отложить это примерно на месяц", – заявил американский лидер.

В то же время он добавил, что "с нетерпением" ждет встречи с Си Цзиньпинем и в очередной раз подчеркнул, что имеет с ним "очень хорошие отношения".

США пересматривают планы из-за войны

В статье отмечается, что эти комментарии прозвучали на фоне недавнего обострения напряженности между двумя экономическими сверхдержавами, что вызвано войной с Ираном и объявлением США о новом расследовании китайской торговой практики.

Вместе с тем Трамп настаивал на том, что предложенная задержка связана исключительно с его пребыванием в США для управления войной.

"Здесь также нет никаких хитростей. Это очень просто. У нас идет война. Я думаю, что важно, чтобы я был здесь", – подчеркнул он.

К тому же чиновники администрации Трампа, в том числе и он сам, ранее сигнализировали, что война в Иране может сорвать планы проведения саммита высокого уровня в Китае.

Напомним, Дональд Трамп должен был посетить Китай с 31 марта по 2 апреля. Визит был объявлен после того, как Верховный суд отменил масштабные тарифы президента США на импортные товары.

Как писал OBOZ.UA, в начале февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждения лидеров стран стала война в Украине, а также оба лидера стран обсудили Тайвань, ситуацию с Ираном и покупку Китаем нефти и газа у США.

