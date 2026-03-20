Трамп заверил, что запретил Израилю бить по нефтегазовым объектам Ирана: почему в это не верят медиа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что разговаривал с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху по поводу последних событий в войне на Ближнем Востоке. Американский лидер заверил, что поручил главе израильского правительства прекратить атаки на иранские нефтегазовые объекты.

Видео дня

Об этом Трамп сообщил во время традиционного общения с прессой в Белом доме. В свою очередь Нетаньяху подтвердил поручение американского президента и сказал, что Израиль выполнит его.

Что сказали Трамп и Нетаньяху

"Я сказал ему (премьеру Израиля – OBOZ.UA): не делай этого. И он этого больше не сделает. Это все координируется. Но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, то мы больше этого не делаем", – частности, сказал Трамп.

Американский лидер также сказал, что в США не знали, что Израиль хочет атаковать иранские нефтегазовые объекты.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Трамп призвал Израиль воздержаться в будущем от нападений на "важные энергетические объекты Ирана", и добавил, что израильские военные выполнят это обязательство.

"Президент Трамп попросил нас воздержаться от будущих атак, и мы это сделаем", – сказал он.

Нетаньяху также сказал, что Израиль якобы "действовал самостоятельно", нанеся удар по газовому месторождению Южный Парс.

Почему Трампу и Нетаньяху не верят

Американские вещатели, пересказывая слова своего президента и премьера Израиля, также сообщают, что Израиль совершил атаку по месторождению Южный Парс "в координации с США". О том, что в США "знали и одобрили" израильский удар, рассказывают многочисленные источники журналистов – в том числе источники из Пентагона и из окружения Трампа

Напомним также, что первыми об этом сообщали источники издания Ахіоѕ. Причем они говорили, что у Трампа не просто были в курсе – удар по иранскому месторождению был скоординирован и одобрен администрацией американского президента. Делалось лишь единственное замечание:"США хотя и знали об атаке, но не участвовали в ней".

В отличие от подавляющего большинства других изданий Ахіоѕ в США считается пропрезидентским, потому что оно контролируется со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

О чем речь

Вчера военные Израиля подтвердили нанесение ракетных ударов по иранской газовой инфраструктуре на юге страны. Как утверждали в Армии обороны Израиля, удары были нанесены "по крупнейшему газоперерабатывающему заводу Ирана".

Речь идет об ударе по газовому заводу в Асалуи – предприятию, которое работает на месторождении Южный Парс. Это месторождение является крупнейшим известным газовым запасом в мире. Иран разделяет это огромное месторождение с энергетическим гигантом Катаром, и разрабатывает его с конца 1990-х годов.

Причем израильскому удару предшествовал иранский удар по промышленному городу Рас-Лаффан в Катаре – предприятию, которое работает на другой части указанного месторождения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!