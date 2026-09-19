Трамп заверил, что его сын вернет деньги российскому олигарху за свадьбу на Багамах

Президент США Дональд Трамп 18 сентября заявил, что его сын Дональд Трамп-младший вернет деньги российскому бизнесмену Умару Кремлёву, который оплатил часть расходов на его свадьбу на Багамах.

Видео дня

Об этом американский президент сообщил журналистам. Видео с заявлением Трампа опубликовал канал Белого дома на YouTube."Мой сын вернет деньги российскому олигарху Умару Кремлеву, который оплатил часть его свадьбы", – сказал президент США.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не планирует расследовать информацию о финансировании Кремлёвым части празднования свадьбы Дональда Трампа-младшего. По его словам, президент США и другие члены его семьи не знакомы с Кремлёвым, а сам Бланш не располагает информацией об этом российском бизнесмене.

По данным расследования ProPublica, Кремлёв оплатил значительную часть расходов на празднование свадьбы Трампа-младшего и Андерсон на Багамах. В частности, речь шла об аренде частного острова и фейерверках.

Свадебный подарок

По данным издания ProPublica, платежи проходили через структуру, связанную с Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет Кремлев.

Сами молодожены подтвердили, что российский бизнесмен сделал им "невероятно щедрый" свадебный подарок. В то же время Андерсон заявила, что не видит в этом никакого заговора.

"Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарны", – написала она.

По словам Андерсон, свадебная церемония прошла только в кругу членов их семей. Кремлёв организовал два праздничных мероприятия уже после свадьбы.

Напомним, Умар Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которая ранее получала финансирование от российского "Газпрома". В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин наградил бизнесмена орденом Дружбы, а незадолго до свадьбы Трампа-младшего Кремлёв находился в Китае вместе с делегацией, сопровождавшей российского лидера.

Как писал OBOZ.UA, в мае Дональд Трамп-младший тайно женился на Беттине Андерсон на частном острове на Багамах. На церемонии присутствовали только самые близкие гости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!