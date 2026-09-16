Генеральный прокурор США отказался расследовать финансирование российским олигархом свадьбы сына Трампа: в чём причина

Генеральный прокурор США Тодд Бланш дал понять, что не планирует расследовать информацию о финансировании российским бизнесменом Умаром Кремлёвым части торжеств по случаю свадьбы Дональда Трампа-младшего. Он объяснил это тем, что президент США и, по его словам, другие члены его семьи не знакомы с Кремлевым, а сам Бланш не располагает информацией об этом российском бизнесмене.

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Об этом Бланш заявил журналистам во время брифинга в Белом доме, сообщает ABC News. Его спросили о возможном расследовании после того, как информация о финансировании вызвала вопросы, касающиеся национальной безопасности и контрразведки.

Бланш заявил, что Трамп не знает Кремлева

Отвечая на вопросы журналистов, генеральный прокурор заявил, что президент США Дональд Трамп и, по его словам, другие члены семьи не знают российского бизнесмена.

"Президент не знает, кто этот человек. Думаю, другие члены семьи также не знают, кто этот человек... Когда вы спрашиваете, расследую ли я — что именно я расследую?" — сказал Бланш.

По его словам, Трамп-младший называл Кремлёва близким другом и принял от него подарок на выходных, когда отмечал свою свадьбу. В то же время Бланш заявил, что не располагает информацией о россиянине и не знает, действительно ли тот является другом президента РФ Владимира Путина.

Сам президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не знает Кремлева и назвал его вклад в празднование свадьбы сына "не таким уж большим делом". Первая леди Мелания Трамп также заявила, что не имеет и никогда не имела отношений с российским бизнесменом и не участвовала в организации свадьбы.

Что известно о подарке Кремлева

По данным расследования ProPublica, Кремлев оплатил значительную часть расходов на празднование свадьбы Трампа-младшего и Андерсон на Багамах. Речь шла, в частности, об аренде частного острова и фейерверках, а платежи, по данным издания, проходили через структуру, связанную с Международной боксерской ассоциацией (IBA), которую возглавляет Кремлев.

Сами молодожены подтвердили, что Кремлев сделал им "невероятно щедрый" свадебный подарок. В то же время Андерсон заявила, что не видит в этом никакого заговора.

"Это был чрезвычайно щедрый свадебный подарок от друга, за который мы были и остаемся невероятно благодарны", — написала она.

По словам Андерсон, свадебная церемония прошла только в кругу членов их семей, а Кремлёв организовал два праздничных мероприятия уже после свадьбы.

В США требуют объяснений

История с подарком вызвала беспокойство среди американских законодателей и критиков. Некоторые из них заявили, что принятие дорогих подарков от иностранных лиц может создавать конфликт интересов и потенциальные рычаги влияния на семью президента.

Кремлев недавно получил от президента РФ Владимира Путина орден Дружбы. Сам российский бизнесмен через свою пресс-службу заявил, что поддерживает дружеские отношения с Трампом-младшим, но никогда не обсуждал с американскими друзьями и знакомыми политические вопросы.

Между тем представитель Демократической партии в Комитете Палаты представителей по надзору Роберт Гарсиянаправил письма Трампу-младшему и Белому дому. Он потребовал предоставить больше информации о свадебном подарке и сохранить документы, связанные с этим событием и отношениями с Кремлем.

"Российский олигарх, тесно связанный с Владимиром Путиным, потратил сотни тысяч долларов на свадьбу Дональда Трампа-младшего", — заявил Гарсия.

Во время слушаний в Сенате сенатор-демократ Ричард Блюменталь спросил директора ФБР Кеша Пателя о возможных рисках разведки и попытках Кремля "заслужиться" перед семьей президента. Патель заявил, что не читал материалы расследования, но заверил, что ФБР анализирует любую информацию, поступающую в бюро.

Напомним, Умар Кремлев возглавляет Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которая ранее получала финансирование от российского "Газпрома". В апреле 2026 года президент РФ Владимир Путин наградил бизнесмена орденом Дружбы, а незадолго до свадьбы Трампа-младшего Кремлев находился в Китае вместе с делегацией, сопровождавшей российского лидера.

Как писал OBOZ.UA, в мае Дональд Трамп-младший тайно женился на Беттине Андерсон на частном острове на Багамах. На церемонии присутствовали только самые близкие гости.

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