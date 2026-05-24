Старший сын Трампа тайно женился на Багамах: что известно о его невесте, младшей на 9 лет

Старший сын президента США Дональда Трампа – 48-летний Дональд Трамп-младший – тайно женился на своей возлюбленной Беттине Андерсон. Камерная церемония состоялась 23 мая на частном острове на Багамах, а официально пара оформила брак еще раньше во Флориде.

Об этом сообщило британское медиа People, которое получило документы о браке пары. Согласно им, Трамп-младший и Андерсон подали заявку на брак 14 мая, а сама церемония регистрации состоялась в доме сестры-близняшки невесты Кристины.

Из-за статуса семьи Трампов и постоянного внимания журналистов, супруги сознательно решили сделать церемонию максимально закрытой. Свадьба прошла на частном острове вдали от журналистов и папарацци, а среди гостей были только самые близкие люди.

На данный момент фото с празднования также нет.

На празднике присутствовали братья и сестры пары: Иванка Трамп с Джаредом Кушнером, Эрик Трамп с женой Ларой, Тиффани Трамп с мужем Майклом Булосом, а также родственники Беттины и несколько друзей семьи. А вот сам Дональд Трамп-старший ранее заявлял, что не сможет присутствовать.

Инсайдеры объяснили источнику, что пара хотела избежать чрезмерного политического и медийного ажиотажа. Дональд Трамп-младший является одной из самых заметных фигур для американцев в политическом окружении своего отца, поэтому любое публичное празднование автоматически превратилось бы в масштабное событие с беспрецедентным вниманием медиа. Именно поэтому влюбленные выбрали частный остров на Багамах – место, которое они часто посещали вместе и которое позволило провести церемонию без посторонних.

Впрочем, по данным источника, это может быть лишь первый этап празднования. Пара якобы рассматривает возможность организовать еще одно, уже более официальное празднование в Белом доме. Ожидается, что на нем уже будут присутствовать президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Известно, что 39-летняя Беттина Андерсон происходит из богатой и влиятельной семьи из штата Флорида. Ее отец Гарри Лой Андерсон-младший является предпринимателем, а мать Ингер Андерсон занимается благотворительностью. Беттина известна американцам как модель, светская львица и также активная участница благотворительных мероприятий.

По словам источника, семья Трампов хорошо приняла избранницу Дональда-младшего. Инсайдеры якобы называют ее уравновешенной, сдержанной и человеком, который "идеально вписался" в близкое окружение семьи президента США.

В частности, отношения пары долгое время оставались непубличными. Впервые Дональда Трампа-младшего и Беттину Андерсон заметили вместе в августе 2024 года во время бранча. Впоследствии их неоднократно видели на совместных ужинах, светских мероприятиях и прогулках по пляжу.

До этого Дональд Трамп-младший был помолвлен с бывшей телеведущей Fox News Кимберли Гилфойл, однако их отношения завершились. Ранее он также состоял в браке с Ванессой Трамп, с которой прожил 12 лет и воспитывает пятерых детей.

