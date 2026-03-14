Трамп угрожает ударом по иранскому нефтяному острову: объявлен ультиматум

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Тегерану. Он пригрозил, что в случае продолжения иранских ударов по судам в Ормузском проливе американские войска ударят по нефтяной инфраструктуре иранского нефтяного центра на острове Харг.

Также Трамп заявил, что на этом острове уже уничтожены иранские военные объекты и призвал Иран "сложить оружие". Об этом пишет Reuters.

Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

Президент США пригрозил нанести удары по нефтяной инфраструктуре иранского нефтяного центра на острове Харг, если Тегеран не прекратит атаковать суда в Ормузском проливе .

"Это предупреждение может еще больше всколыхнуть рынки, которые уже сталкиваются с историческими перебоями в поставках. Трамп соединил свой ультиматум с сообщением в социальных сетях, в котором утверждал, что Соединенные Штаты "полностью уничтожили" военные цели на острове, экспортном терминале для 90% поставок иранской нефти, который расположен примерно в 483 км к северо-западу от пролива", – пишет Reuters.

Трамп в своей заметке добавил, что удары США не были направлены на нефтяную инфраструктуру Харга, но "если Иран или кто-то другой сделает что-то, что будет препятствовать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение".

По словам американского президента, Иран не имел возможности защититься от атак США.

"Иранские военные и все другие, кто связан с этим террористическим режимом, поступили бы мудро, если бы сложили оружие и спасли то, что осталось от их страны, а это немного!" – написал он на Truth Social.

Тем временем иранские СМИ сообщили, что вооруженные силы Ирана в субботу заявили, что любой удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре страны приведет к ударам по объектам, принадлежащим нефтяным компаниям, сотрудничающим с Соединенными Штатамив регионе.

Иранское полуофициальное информационное агентство Fars со ссылкой на источники сообщило, что во время атак США на острове Харг было слышно более 15 взрывов. По данным Fars, атаки были направлены на средства противовоздушной обороны, военно-морскую базу и аэропортовые сооружения, но не нанесли ущерба нефтяной инфраструктуре.

"Рынки следили за любыми признаками того, что удары США повредили сложную сеть трубопроводов, терминалов и резервуаров для хранения на острове. Даже незначительные перебои могут еще больше усилить мировые поставки, усиливая давление на и без того нестабильный рынок", – пишет Reuters

