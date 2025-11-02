'Приведет к вечному миру': Трамп заинтриговал заявлением после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп снова расхвалил свои переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. Эта встреча, по его словам, "приведет к вечному миру".

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в субботу, 1 ноября, в собственной социальной сети Truth Social. Он не объяснил, что именно имеет в виду и на какие конкретно договоренности касательно мира он надеется.

"Моя G2-встреча с президентом Китая Си была замечательной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США!" – написал республиканец.

Отметим, что G2 – это неформальное обозначение для возможного варианта тесного американо-китайского сотрудничества, впервые предложенное американскими экономистами в 2005 году.

Что известно о встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Руководители США и КНР провели двусторонние переговоры в южнокорейском городе Пусан в ночь с 29 на 30 октября (по киевскому времени); они длились примерно 1 час и 40 минут. Это была первая их личная встреча во время второго президентского срока Трампа.

Американскую делегацию возглавил государственный секретарь Марко Рубио. В ее состав также вошли торговый представитель Джеймисон Грир, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, руководитель аппарата Сюзи Уайлз и посол США в Китае Дэвид Пердью.

В китайской делегации были министр иностранных дел Ван И, его заместитель Ма Чжаосюй, вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн, руководитель аппарата Цай Ци, министр коммерции Ван Вэньтао и председатель Государственного комитета по развитию и реформам Чжэн Шаньцзе.

По итогам переговоров стороны заявили о "консенсусе" и договорились продолжить диалог. Трамп сказал, что беседа была "удивительной" и он оценивает ее на "12 баллов из 10".

Как писал OBOZ.UA:

– Дональд Трамп сообщал, что обсудил с Си Цзиньпином российско-украинскую войну. По его словам, Вашингтон готов работать вместе с Пекином, чтобы достичь прогресса в мирном урегулировании.

– Однако президент США также заявил, что "иногда надо позволить сторонам бороться". Украинский дипломат Андрей Веселовский считает, что тем самым Трамп признал бессилие в достижении быстрого мирного урегулирования.

