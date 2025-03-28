В Белом доме отреагировали на идею Путина о 'введении в Украине временного управления под эгидой ООН'

Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости введения в Украине "временного управления под эгидой ООН". Это, по словам главы государства-агрессора, якобы нужно для проведения выборов в Украине, где Путин отказывает в легитимности уже не только президенту Владимиру Зеленскому, но и всем органам власти в целом.

Видео дня

В Белом доме на очередное требование Путина отреагировали, напомнив ему о Конституции Украины и украинском народе. Что сказал диктатор и какой ответ дал ему Вашингтон, пишет Reuters.

Находясь в Мурманске, Путин 27 марта заявил о необходимости введения в Украине "временной администрации под эгидой ООН". Это, по его словам, позволит провести новые выборы, потому что действующая украинская власть, по мнению главы государства-агрессора, не является легитимной, а следовательно, ему якобы ни с кем подписывать мирное.

"В принципе, конечно, в Украине может быть введена временная администрация под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров. Это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, пользующееся доверием народа, а затем начать с ним переговоры о мирном договоре".

Не упустил Путин также возможность снова потешить эго президента США Дональда Трампа, заявив, что стремление последнего вести прямые переговоры с Россией – в отличие от избегавшего контактов его предшественника Джо Байдена – показало, что новый президент хочет мира.

"По моему мнению, новоизбранный президент США искренне хочет прекращения конфликта по ряду причин", – цитируют его слова российские пропагандисты.

На идею Путина о "временном управлении в Украине" для проведения выборов уже отреагировали в США. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что правление в Украине определяется его конституцией и народом.

В своем комментарии Путин отметил, что Россия неуклонно двигается вперед к достижению целей, которые она поставила во время вторжения в Украину. Россия, по словам Путина, выступает за "мирное разрешение любого конфликта, в том числе и этого, мирным путем, но не за наш счет".

Напомним, накануне Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. По словам российского диктатора, вместе с ООН международное управление нашей страной могли бы проводить "США с европейскими странами" и с "партнерами и друзьями" России, среди которых он назвал страны, входящие в БРИКС, а также КНДР.

Путин снова повторил, что считает действующее руководство Украины нелегитимным. Якобы именно поэтому он не настроен на переговоры и подписание каких-либо соглашений с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!