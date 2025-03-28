Путин предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин в ночь на 28 марта предложил обсудить идею введения в Украине временного внешнего международного управления под эгидой ООН. Это помогло бы провести в Украине "демократические выборы" и "привести к власти дееспособное правительство, которое пользуется доверием народа".

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Это главарь Кремля рассказал во время посещения Северного флота в Мурманске. В частности, Путин провел брифинг в корабельном пищеблоке вместе с моряками.

По словам российского диктатора, вместе с ООН международное управление нашей страной могли бы проводить "США и европейские страны", с "партнерами и друзьями" России.

"Это только один из вариантов. Я не говорю, что других нет", – заявил он.

Путин снова повторил, что считает действующее руководство Украины нелегитимным. Якобы именно поэтому он не настроен на переговоры и подписание каких-либо соглашений с Украиной.

По его утверждению, Москва готова работать с Европой, хотя ЕС и "старается водить за нос" Россию.

Глава Кремля несколько раз возвращался к теме переговоров относительно мира, в этом контексте хвалил "инициативу США", но пытался заверить собравшихся, что так или иначе Россия побеждает в войне. Мол, оккупанты уже "освободили" 99% территорий самопровозглашенной ЛНР и более 70% территорий ДНР, Запорожья и Херсонщины.

"Есть основания полагать, что мы их добьем", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Путин уже неоднократно показывал, что на самом деле не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах произносит обещания, не соблюдая их. По крайней мере, так считает премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Напомним, что Россия отказалась обсуждать прекращение атак по гражданским объектам на переговорах в Саудовской Аравии. Украина настаивала на запрете ударов РФ по школам, больницам, жилым районам и другим социальным объектам. Однако российская делегация не захотела даже обсуждать этот вопрос.

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