Путин предложил привлечь Северную Корею к мирным переговорам по Украине

Российский диктатор Владимир Путин предложил подключить Северную Корею к переговорам относительно завершения войны против Украины. По словам главы Кремля, также можно привлечь другие "дружественные" для РФ государства, например "все страны БРИКС".

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Такое заявление Путин сделал 28 марта в ходе встречи с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск" в Мурманске поздно вечером в четверг, 27 марта, передают российские СМИ. В частности, диктатор выдал, что в процессе мирного урегулирования могли бы принять участие "дружественные" России страны, а не только США.

"Это и КНР, это Индия, Бразилия, Южная Африка, все страны БРИКС. И многие другие, ну, например, включая КНДР", – заявил он.

Путин напомнил, что КНДР является "партнером" России, а в конце 2024 года вступил в силу договор о военном сотрудничестве с ней.

Согласно этому документу, Пхеньян и Москва обязана оказывать помощь друг другу "всеми имеющимися средствами" в случае нападения.

Работа с Северной Кореей, по словам Путина, "идет и в военно-технической, и в военной сфере".

Диктатор в очередной раз пожаловался, что Запад якобы "водил Россию за нос", а страны Европы "постоянно пытаются" это сделать.

Кроме того, он повторил, очевидно, заученную, формулировку о том, что РФ нужно обеспечить безопасность на "длительную историческую перспективу".

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Мурманск Путин также предложил обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН. Диктатор выдал, что вместе с ООН управление украинским государством якобы могли бы проводить "США с европейскими странами" и с "партнерами и друзьями" РФ, в частности, странами БРИКС и КНДР.

В Белом доме отреагировали на заявление Путина – представитель Совета национальной безопасности, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что правление в Украине определяется его Конституцией и народом.

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