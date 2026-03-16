Трамп рассматривает возможность захвата критически важного нефтехранилища Ирана на острове Харк — медиа

Президент США Дональд Трамп рассматривает потенциальную возможность захвата самого большого иранского нефтяного терминала на прилегающем к побережью Ирана острове Харк. Такой шаг потребует высадки на остров американской армии.

Об этом сообщает Axios. Стратегический нефтяной терминал пропускает примерно 90% экспорта иранской нефти.

По информации издания, 13 марта американский президент объявил, что приказал атаковать военные объекты Корпуса стражей Исламской революции на острове, не затрагивая нефтяные объекты. На следующий день он заявил телеканалу NBC, что США "могут ударить еще несколько раз просто для забавы".

"Никто не должен видеть в этом ничего больше, чем то, что объявил президент. Президент не принял никаких решений насчет острова Харк", – прокомментировал один из чиновников Белого дома.

Однако по его словам, риторика главы Белого дома может измениться, если усилия Вашингтона по освобождению Ормузского пролива затянутся.

"Президент не будет сидеть сложа руки, чтобы позволить иранцам диктовать темп конфликта", — сказал он.

Дональд Трамп остается сторонником идеи прямого захвата острова Харг, вызвав "экономический нокаут режима" аятолл. Однако это требует высадки сухопутных войск и морской пехоты США, что могло бы спровоцировать ответные атаки Ирана по нефтяным объектам и трубопроводам в странах-союзниках США Персидского залива, в частности в Саудовской Аравии.

"Есть большие риски, но есть и большие выгоды. Президент еще не принял такого решения, и мы не говорим о том, будет ли он это делать", — подчеркивает собеседник издания.

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил, что страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Но если союзники Вашингтона откажутся помогать, Североатлантический Альянс ждет "очень плохое будущее", поскольку по его мнению, все государства, которые получают выгоду от транспортировки нефти через пролив, должны присоединиться к защите.

Как сообщал OBOZ.UA, до этого американский президент пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, чтоСША "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

