Трамп заявил, что НАТО ждет 'очень плохое будущее' в случае отказа помогать с Ормузским проливом

Страны НАТО должны поддержать усилия по защите Ормузского пролива. Если союзники откажутся помогать, Североатлантический альянс ждет "очень плохое будущее".

Видео дня

Об этом в интервью Financial Times заявил президент США Дональд Трамп. По его убеждению, государства, которые получают выгоду от транспортировки нефти через Ормузский пролив, должны присоединиться к защите.

Трамп подчеркнул, что страны Европы и другие государства, в частности Китай, в значительной степени зависят от энергоресурсов из региона Персидского залива. Именно поэтому, по его мнению, они должны поддержать инициативу, возглавляемую США.

Президент США также предупредил, что отсутствие реакции или отказ в помощи может иметь серьезные последствия для будущего Альянса.

"Если не будет реакции или если реакция будет отрицательной, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО", – заявил глава Белого дома.

Среди возможных мер Трамп назвал использование военных сил, в частности тральщиков и других подразделений, которые могут действовать вдоль иранского побережья. Он подчеркнул, что союзники должны продемонстрировать взаимную поддержку.

Президент также отметил, что США ранее помогали партнерам, в частности по Украине. Теперь, по словам Трампа, Вашингтон ожидает соответствующей поддержки от союзников. Однако, их готовность помогать американский лидер оценил скептически.

"У нас есть нечто, что называется НАТО. Мы были очень любезными. Мы не должны были помогать им с Украиной. Украина за тысячи миль от нас. Но мы помогли. Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Потому что я давно говорил, что мы будем рядом с ними, а они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут", – сказал Трамп.

Напомним, Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что Ормузский пролив формально остается открытым для транзита. Однако, по его словам, судоходству мешают обстрелы кораблей со стороны Ирана.

Также ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп пригрозил нанести более сокрушительный удар по Ирану, если тот предпримет любые шаги, которые могут заблокировать поставки нефти через Ормузский пролив. Он добавил, что США "уничтожат легкодоступные цели, что сделает практически невозможным восстановление Ирана".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!