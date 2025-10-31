Трамп признался, планирует ли наносить удары по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп опроверг планы ударов по Венесуэле. Он отверг слухи о якобы подготовке к таким действиям.

Видео дня

Об этом американский лидер сказал в комментарии журналистам. По его словам, никаких решений по этому поводу не принимали.

Репортер спросил, рассматривает ли Трамп возможность ударов в Венесуэле, на что тот ответил категорическим отказом: "Нет". На уточнение, принято ли уже решение, Трамп повторил, что "это неправда".

Источники сообщили о возможных ударах

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писало, что в США якобы уже определили потенциальные цели в Венесуэле, среди которых военные объекты, которые, по утверждению источников, используются для контрабанды наркотиков. По этим данным, среди возможных целей называют порты, аэропорты, военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы.

Источники издания сообщили, что если президент примет решение об авиаударах, операция должна быть направлена на объекты, которые якобы связывают режим Николаса Мадуро с наркобизнесом. Целью операции, как утверждали собеседники, также могло бы быть сигнализирование лидеру Венесуэлы о необходимости уйти в отставку.

Ранее в США уже отправили"послание" Мадуро, в частности из-за атак американских военных на лодки, которые якобы перевозили наркотики в Карибском бассейне и у Тихого океана.

Зато Венесуэла рассматривает увеличение присутствия американцев в Карибском бассейне как угрозу национальному суверенитету страны. Мадуро мобилизовал вооруженные силы страны, привлекая тысячи военнослужащих и ополченцев в рамках учений "План Independencia 200". Он заявил, что маневры являются защитой суверенитета Венесуэлы от американских операций.

Кроме этого, Венесуэла развернула 5000 зенитных ракет российского производства "Игла-С" (аналогичные американским "Стингерам") на ключевых позициях противовоздушной обороны. Они предназначены для поражения низколетальных воздушных целей, таких как крылатые ракеты, дроны, вертолеты и самолеты.

Мадуро попросил у Путина военную помощь из-за эскалации с США

В ответ глава Венесуэлы обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой усилить военные возможности, в том числе радиолокацию, ремонт самолетов и поставки ракет.

Каракас направил в Москву письмо с просьбой помочь восстановить несколько истребителей Су-30МК2, осуществить капитальный ремонт восьми двигателей и пяти радаров, а также предоставить 14 комплектов ракет и "логистическую поддержку". Просьба могла быть передана во время визита высокопоставленного помощника Мадуро в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут начать наземную операцию в Венесуэле против наркокартелей. Ранее американские военные ограничивались ударами по лодкам, которые, как заявлялось, связывали с торговлей наркотиками.

По данным CNN, удары по венесуэльским судам с наркотиками стали прямым сигналом начала новой стратегии Белого дома и гораздо более масштабных усилий, направленных на избавление региона от торговли наркотиками и потенциальное устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти.

Источники Axios, знакомые с ситуацией, имеют похожее мнение. Отмечается, что США под видом борьбы с наркоторговлей в Венесуэле могут попытаться свергнуть режим диктатора Мадуро. Вашингтон уже пообещал 50 млн долларов за помощь в его задержании и направил к берегам Венесуэлы военную флотилию с большим количеством морской пехоты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!