Трамп пошутил, что едва не уволил Рубио после его выступления на Мюнхенской конференции: в чем причина

Президент США Дональд Трамп пошутил в четверг, 19 февраля, что "едва не уволил" госсекретаря Марко Рубио. Причиной стала его "хорошо воспринятая речь", которая прозвучала на прошлой неделе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом он заявил во время первого заседания Совета мира по вопросам восстановления сектора Газа. Слова американского лидера приводит газета The Hill.

Почему Трамп едва не уволил Рубио

По словам американского президента, Рубио "действительно гордился собой" в Мюнхене.

"На самом деле он так гордился, что я чуть не уволил его с работы, потому что говорили: "Почему Трамп не может этого сделать?" Я горжусь, но говорю это по-другому. Марко, пожалуйста, не делай ничего лучше, чем ты делал. Потому что если ты это сделаешь, то ты отсюда исчезнешь", – саркастически заметил Трамп в присутствии Рубио вместе с американскими чиновниками и мировыми лидерами в Институте мира США.

Что сказал Рубио в Мюнхене

Как пишет издание, во время Мюнхенской конференции по безопасности Марко Рубио поднял много вопросов во время своей 20-минутной речи. Госсекретарь раскритиковал европейских союзников и предыдущие администрации США за то, что они поддерживают "массовую миграцию", инвестиции в чистую энергетику и мировую торговлю без учета последствий для себя.

Тогда Рубио заявлял, что "эйфория" от падения Берлинской стены в 1989 году "привела к опасной иллюзии". По его словам, Европа "вступила в конец истории", каждая нация теперь будет либеральной демократией, а связи, "образованные торговлей и только торговлей", теперь заменят государственность; глобальный порядок, основанный на правилах, теперь заменит национальные интересы; "мы теперь будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира".

"Это была глупая идея, которая игнорировала как человеческую природу, так и уроки более 5000 лет зафиксированной истории человечества. И это дорого нам стоило", – приводит издание слова Рубио.

Госсекретарь США попросил европейских союзников исправить эти "ошибки прошлого".

"Соединенные Штаты Америки снова возьмутся за обновление и восстановление, руководствуясь видением будущего, такого же гордого, такого же суверенного и такого же жизненно важного, как прошлое нашей цивилизации. Хотя мы готовы, если нужно, сделать это самостоятельно, мы предпочитаем и надеемся сделать это вместе с вами, нашими друзьями здесь, в Европе. Мы должны быть друзьями", – добавил Рубио.

Речь госсекретаря США, как пишет издание, встретили в Германии аплодисментами стоя, что контрастировало с холодным приемом вице-президента Джей Ди Вэнса на прошлогодней конференции. Тогда он критиковал европейские страны за подавление свободы слова и поддержку массовой миграции.

Напомним, на полях Мюнхенской конференции Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран G7, заверив, что Вашингтон не хочет выходить из переговоров о завершении российско-украинской войны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио заявил о "сложных" вопросах в урегулировании войны в Украине. По словам главы Госдепа, США до сих пор не смогли понять, действительно ли Москва хочет остановить войну. Поэтому, очевидно, Вашингтон собирается и дальше наблюдать за попытками РФ захватить больше украинской земли и за ежедневными российскими ударами по украинским городам, чтобы таки найти ответ на вопрос, могут ли эти действия считаться подтверждением "миролюбия" Кремля и его руководителя Владимира Путина или они свидетельствуют об обратном.

