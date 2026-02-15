Рубио заверил, что США не выйдут из переговорного процесса по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран, входящих в Группу семи (G7). Встреча состоялась в Германии, куда американский чиновник прибыл для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Среди прочего, Рубио заверил коллег из стран-союзниц США в том, что Вашингтон не намерен выходить из переговоров по завершению российско-украинской войны. Об этом говорится в официальном сообщении Госдепа США.

США будут оставаться в переговорном процессе по завершению войны между Украиной и РФ

Как рассказал заместитель спикера Госдепа Томми Пиготт, государственный секретарь Марко Рубио встретился с министрами иностранных дел стран G7 в Мюнхене.

"Лидеры обсудили такие насущные вопросы, как продолжающиеся конфликты, угрожающие миру и стабильности в Африке, Европе и на Ближнем Востоке, а также вызовы региональной безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и Западном полушарии", – заявил он.

По словам Пиготта, Рубио в разговоре с коллегами подтвердил, что США собираются выполнять взятые на себя обязательства.

"Госсекретарь подтвердил обязательства Соединенных Штатов способствовать стабильности в Венесуэле и вести переговоры о прекращении российско-украинской войны. Госсекретарь Рубио и его коллеги подтвердили важность укрепления сотрудничества G7 для преодоления глобальных угроз международному миру и безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Рубио заявил о "сложных" вопросах в урегулировании войны в Украине. По словам главы Госдепа, США до сих пор не смогли понять, действительно ли Москва хочет остановить войну. Поэтому, очевидно, Вашингтон собирается и дальше наблюдать за попытками РФ захватить больше украинской земли и за ежедневными российскими ударами по украинским городам, чтобы таки найти ответ на вопрос, могут ли эти действия считаться подтверждением "миролюбия" Кремля и его руководителя Владимира Путина - либо они свидетельствуют об обратном.

