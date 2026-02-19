Трамп планирует построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек – Guardian

Администрация американского президента Дональда Трампа планирует построить в секторе Газа военную базу на 5000 человек. База площадью более 350 акров, должна принять будущие так называемые "Международные стабилизационные силы" – многонациональные военные силы, чье пребывание в палестинском анклаве будет согласовано с так называемым "Советом мира".

Видео дня

О намерениях построить указанную базу говорится в ряде документов "Совета мира", сообщает Guardian. Как отмечает издание, в окружении президента США уже даже определились с местом расположения базы и "активно ищут подрядчиков".

Форпост в Газе

Планы предусматривают поэтапное строительство военного форпоста, который в конце концов будет иметь площадь 1400 на 1100 метров, будет окружен 26 "бронированными сторожевыми башнями", установленными на трейлерах, будет отдельный полигон-стрельбище, наземные и подземные бункеры и склад. Вся база по периметру, кроме стен, будет окружена рядами колючей проволоки.

Базу планируют возводить "на засушливом участке" на юге Газы. Как утверждает издание, ссылаясь на "близкий к этим планам строительства источник", отдельным международным строительным компаниям с опытом работы в зонах боевых действий "уже показали эту территорию".

Подземные бункеры

Согласно планам, под базой построят сеть бункеров, каждый из которых будет размером 6 на 4 метра и высотой 2,5 метра, с автономными системами вентиляции.

Как известно, весь палестинский анклав, в том числе и непосредственно Газа, перенасыщен подземными тоннелями террористов ХАМАС. Поэтому будущему подрядчику уже определена первоочередная задача: провести геофизическое исследование участка, чтобы "выявить любые подземные полости, туннели или большие полости". Более того, подрядчик должен будет проводить такие исследования "на каждом этапе" строительства.

Жертвы террористов ХАМАС

Подавляющее большинство заложников террористы группировки ХАМАС прятали именно в подземных тоннелях. На случай, если такие тоннели будут найдены в районе строительства военной базы "Совета мира", создан отдельный документ "Протокол по человеческим останкам".

"Если будут обнаружены подозрительные человеческие останки или культурные артефакты, все работы в непосредственной близости от места находки должны быть немедленно прекращены, территория должна быть взята под охрану, а ответственные за подряд должны немедленно сообщить о находке для получения указаний", – цитирует издание указанный документ.

Что предшествовало

Напомним, что первое заседание "Совета мира" запланировано на сегодня, 19 февраля. По данным американских чиновников, Белый дом хочет использовать это заседание для продвижения реализации второй фазы соглашения о прекращении огня в Газе и сбора средств на ее восстановление.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин ухватился за идею президента США о создании "Совета мира" как за возможность для себя. Использовать эту институцию он пытается для получения благосклонности главы Белого дома и для возвращения замороженных российских активов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!