Трамп официально сообщил Конгрессу о возобновлении войны США с Ираном: что это означает

Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении военных действий против Ирана. Это позволяет его администрации в течение ещё 60 дней задействовать американские войска без отдельного одобрения законодателей.

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В Белом доме объяснили, что решение связано с защитой интересов США на фоне нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива. Подробнее об этом говорится в материале Politico.

В чем причина новой эскалации с Ираном

Как отмечает издание, в письме в Конгресс от 10 июля Трамп сообщил, что военная операция, начатая 7 июля, является выполнением его конституционной обязанности по защите граждан США и американских национальных интересов как на территории страны, так и за ее пределами.

Новая эскалация между Вашингтоном и Тегераном связана прежде всего с борьбой за контроль над Ормузским проливом, который является одним из важнейших маршрутов транспортировки энергоносителей в мире.

В то же время Трамп выразил недовольство отсутствием прогресса в переговорах с Ираном, тогда как представители Республиканской партии опасаются, что эскалация конфликта может привести к росту цен на топливо в преддверии промежуточных выборов.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил о намерении усилить давление на Тегеран, объявив о возобновлении морской блокады Ормузского пролива. По его словам, США возобновляют "иранскую блокаду", которая предусматривает ограничения только для судов Ирана или его клиентов, пытающихся зайти или выйти через пролив. При этом все остальные страны будут иметь открытый доступ к морскому пути.

Как писал OBOZ.UA, вскоре после заявления Трампа Соединенные Штаты Америки нанесли удары по более чем 100 объектам в Иране, среди которых – пусковые площадки ракет и дронов, склады боеприпасов и оборудование связи. Они назвали эти атаки "местью за удар по судну в Ормузском проливе".

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