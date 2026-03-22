Трамп назвал "нового врага" США, заверив, что Иран уже уничтожен

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил о победе над Ираном. Он отметил, что теперь главным врагом Штатов стала Демократическая партия. Американский лидер назвал ее радикально левой и некомпетентной.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social. Он отметил, что Иран уже "уничтожен", и теперь список главных врагов США возглавляет Демократическая партия.

"Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке крупнейших врагов Америки стала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу", – говорится в заметке политика.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, чтоСША якобы стерли Иран с карты и поэтому, несмотря на его желание, не будут заключать с исламской страной никаких соглашений. Таким образом президент США сообщил о якобы "победе" в войне.

Впоследствии, на странице в Truth Social политик написал, что достиг всего, что запланировал – и сделал это даже на несколько недель раньше, чем ожидалось.

"Их руководство ликвидировано, флот и авиация уничтожены, обороны у них больше нет, и они уже хотят договариваться. А я – нет! Мы движемся быстрее, чем планировали, и опережаем график на несколько недель. Так же как и во время выборов, касающихся меня, The New York Times писали неправду. Они и сейчас постоянно ошибаются", – написал Трамп.

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами Валерія Залужного, в сучасних умовах помилково очікувати швидку перемогу у війнах, подібно до сценарію "Київ за три дні". Через зміни в характері бойових дій і технологічного прогресу передбачити хід конфліктів, зокрема в Ірані, практично неможливо.

