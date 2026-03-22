'Как Киев за 3 дня': Залужный прокомментировал веру Трампа в молниеносную победу в Иране

В современных условиях ошибочно ожидать быстрой победы в войнах, подобно сценарию "Киев за три дня". Из-за изменений в характере боевых действий и технологического прогресса предсказать ход конфликтов, в частности в Иране, практически невозможно.

Об этом заявил Валерий Залужный, бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а ныне посол Украины в Великобритании. Своими мыслями он поделился в интервью The Telegraph.

Залужный напомнил, что в 2022 году Россия планировала за несколько дней или даже часов победить Украину. Тогда многие страны мира считали это неизбежным. Однако события развивались иначе, ведь украинцы решили сопротивляться и продолжают борьбу до сих пор.

По его словам, российско-украинская война усложнила дипломатическое решение конфликтов и ослабила действие международного права. Нарушение баланса в одном регионе, отметил он, провоцирует новые конфликты в других частях мира. Это, по мнению Залужного, может привести к большому глобальному противостоянию или нескольким одновременным войнам.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, Залужный отметил, что предыдущие быстрые войны создали иллюзию легких побед, но сейчас предсказать ход или завершение войны невозможно.

В частности, современные технологии позволяют странам получать сильные военные возможности без больших ресурсов, если есть политическая воля. Поэтому сценарий быстрого разгрома противника, подобный ожиданиям "Киева за три дня", может не сработать.

"Согласно традиционным учебникам, война в Иране должна иметь только две стратегии: стратегию разгрома или стратегию истощения. С первой стратегией все понятно – как и с "Киевом за три дня". Вероятно, кто-то полагал, что подобное возможно и в Иране. Но если обороняющаяся сторона переходит к стратегии истощения, сторона, которая атакует, неизбежно столкнется с большими проблемами", – объяснил Залужный.

Залужный добавил, что к войне нового типа уже готовы Иран, Россия, которая использует иранские технологии против Украины, а также сама Украина. Однако, по убеждению бывшего главнокомандующего несмотря на любой опыт война остается самым страшным явлением, которое создало человечество.

Что предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военную кампанию США против Ирана можно было бы завершить чрезвычайно быстро. Однако такому развитию событий препятствует осторожная позиция команды президента США и его самого.

"Мы могли бы покончить с этим за две секунды, если бы захотели, но мы очень благоразумны в том, что мы хотим сделать... Не забывайте, Байден раздал... Я отстроил армию в течение своего первого срока", – заявил тогда глава Белого дома.

Также OBOZ.UA сообщал, Трамп утверждал, что Иранууже понадобится не менее 10 лет, чтобы восстановиться, если США сейчас прекратят свои военные действия на Ближнем Востоке. Однако так или иначе, администрация Трампа еще не готова прекратить операцию в Иране.

