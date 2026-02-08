Трамп на законодательном уровне изменил подход США к экспорту вооружений: как это будет работать теперь

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который меняет подход Вашингтона к экспорту американского вооружения. Решение приняли в США, о нем объявили в пятницу, и оно касается всей системы внешних военных продаж.

По данным агентства Reuters, новый указ фиксирует существенный сдвиг в политике продажи американского оружия. В сопроводительной справке Белого дома отмечается, что цель изменений – ускорить поставки союзникам и одновременно расширить производственные возможности внутри США.

В Белом доме заявили, что документ вводит стратегию America First Arms Transfer Strategy. Она предусматривает приоритет для стран, которые инвестируют значительные средства в собственную оборону и имеют стратегическое значение в своих регионах.

В документе не называют конкретные страны, но там указано, что подход должен поддерживать национальную безопасность и восстановление оборонной промышленности. В Белом доме прямо заявили: "Будущие продажи вооружений будут предоставлять приоритет американским интересам, используя иностранные закупки и капитал для развития американского производства и мощностей".

Новая стратегия

Указ предусматривает создание нового механизма отбора заказчиков и перечня приоритетных систем. Министрам обороны, государства и торговли поручили разработать каталог платформ и вооружений, которые будут соответствовать целям стратегии.

В Белом доме объясняют, что ранее действовала модель partner-first, которая, по оценке администрации, приводила к задержкам и производственным очередям. Заказы часто не соответствовали реальным возможностям американских заводов. Теперь ставка делается на страны с большими оборонными бюджетами и четкой стратегической ролью.

Что меняется теперь

В течение десятилетий экспорт вооружений осуществляли по принципу первый пришел – первый получил. Исключения были возможны, но только после сложных процедур и предоставления отдельной стране специального статуса.

Новый указ также требует упростить бюрократические процессы. Речь идет об усиленном контроле конечного использования и процедуры передачи третьим сторонам, чтобы уменьшить задержки и повысить прозрачность.

Напомним, в 2025 году лидеры НАТО поддержали новую цель оборонных расходов на уровне 5 процентов ВВП и вновь подтвердили обязательства по коллективной обороне. На этом фоне администрация США отмечает, что приоритизация экспорта должна соответствовать новым реалиям безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, парламент Болгарии 29 января ратифицировал соглашение с Италией о совместном строительстве и использовании военной базы НАТО вблизи села Кабиле в Ямбольской области. Объект должен стать постоянным местом дислокации многонациональной боевой группы Альянса и рассчитан на размещение бригады или даже полноценной дивизии.

