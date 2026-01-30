Болгария совместно с Италией построит военную базу НАТО на целую дивизию: что известно

Парламент Болгарии 29 января ратифицировал соглашение с Италией о совместном строительстве и использовании военной базы НАТО вблизи села Кабиле в Ямбольской области. Объект должен стать постоянным местом дислокации многонациональной боевой группы Альянса и рассчитан на размещение бригады или даже полноценной дивизии.

Видео дня

О деталях договоренностей написало издание The Sofia Globe, которое следило за подготовкой соглашения еще на этапе его согласования в правительстве. Речь идет о новой инфраструктуре, подобной совместному болгарско-американскому объекту на полигоне Ново Село. Решение приняли во время одного пленарного заседания, где документ рассмотрели сразу в двух чтениях.

Соглашение между правительствами Болгарии и Италии подписали 23 декабря министр обороны Болгарии Атанас Запрянов и его итальянский коллега Гвидо Крозетто. Перед этим, в августе, проект документа одобрил болгарский Кабинет министров.

В парламенте также озвучили позицию правительства, что строительство военных объектов на территории района Кабиле является стратегическим шагом для усиления обороноспособности страны и НАТО. В Кабинете министров подчеркнули: "Это обеспечит необходимую инфраструктуру для развертывания и поддержки многонациональной боевой группы, а также возможность ее дальнейшего расширения".

Решение парламента

Ратификацию поддержали все парламентские группы, кроме пророссийской партии "Возрождение" и двух самых маленьких фракций – национал-популистских партий "Меч" и "Величие". Всего "за" проголосовали 128 депутатов, 35 высказались "против", еще девять воздержались.

Рассмотрение и голосование состоялись по предложению депутата от коалиции ГЕРБ–СДС Христо Гаджева, возглавляющего парламентский комитет по обороне. Именно он настаивал на быстром принятии решения без затягивания процедуры.

Что предусматривает соглашение

Подписанный договор возлагает на Италию ответственность за возведение и развертывание жилых зданий, офисов, объектов инфраструктуры и бытовых помещений на территории базы. Также итальянская сторона будет обеспечивать сопутствующие услуги и иметь возможность выполнять необходимые строительные работы, в том числе с привлечением собственных вооруженных сил.

Ожидается, что новая база станет ключевым элементом для постоянного присутствия сил НАТО в Болгарии. Она рассчитана на прием значительно больших подразделений, чем нынешняя многонациональная боевая группа, и сможет адаптироваться к изменениям ситуации с безопасностью в регионе.

Дополнительные решения

Кроме ратификации соглашения с Италией, парламент Болгарии в тот же день одобрил инвестиционный проект по закупке береговых противокорабельных ракетных систем для Военно-морских сил страны. Инициатором выступило правительство, которое внесло документ на рассмотрение депутатов вместе с пакетом оборонных решений.

Стоимость этого проекта составляет около 206 миллионов долларов. Министр обороны Атанас Запрянов, выступая в парламенте, объяснил необходимость закупки тем, что Болгария сейчас имеет только две системы береговой обороны: одну уже списали, а вторая является советской и должна быть выведена из эксплуатации в 2029–2030 годах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Болгарии Румен Радев в понедельник, 19 января, объявил о своей отставке. Это открывает ему путь к участию в предстоящих досрочных парламентских выборах в стране. Слухи о том, что Радев может вступить в политическую борьбу во главе созданной партии, ходили и раньше.

