Трамп может объявить о победе над Ираном и завершить войну – Reuters

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает вариант объявления о завершении конфликта с Ираном. В частности, американские разведывательные службы сейчас изучают, как отреагирует Тегеран, если президент Дональд Трамп объявит об односторонней победе в войне.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на двух американских чиновников и информированный источник. Там отметили, что эта война, которую Вашингтон ведет уже два месяца, унесла жизни тысяч людей и стала политическим бременем для Белого дома.

Разведывательное сообщество анализирует этот вопрос вместе с другими по просьбе высокопоставленных чиновников администрации США.

Источники говорят, что цель заключается в том, чтобы понять последствия возможного выхода Трампа из конфликта. По мнению некоторых чиновников и советников, такой шаг может привести к значительным потерям республиканцев на промежуточных выборах, которые состоятся позже в этом году.

"Три человека, знакомых с обсуждениями в Белом доме в последние дни, рассказали, что Трамп остро осознает политическую цену, которую платит он и его партия", – сказано в материале. Чиновник Белого дома назвал внутреннее давление на президента с требованием завершить войну "огромным".

Хотя решение об объявлении "победы" еще не принято – и Трамп вполне может снова активизировать военные операции – быстрое снижение напряженности могло бы ослабить политическое давление на президента. В то же время это может привести и к тому, что Иран, набравшись смелости, в конце концов возобновит свои ядерную и ракетную программы и начнет угрожать союзникам США в регионе.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что США все еще ведут переговоры с иранцами и "не будут спешить с заключением плохой сделки".

"Президент заключит только такое соглашение, которое ставит национальную безопасность США на первое место, и он четко заявил, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Рубио также сказал, что Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Тегеран не согласится на мирное соглашение. Рубио добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

