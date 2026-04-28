"Давление чрезвычайное": Рубио ответил, что будет, если Иран не пойдет на мирное соглашение. Видео

Иран подвергается санкциям и значительному давлению со стороны многих стран и особенно Соединенных Штатов Америки. Однако это давление может быть еще больше, если Иран не согласится на мирное соглашение.

Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News. И добавил, что решение по этому поводу принимает президент.

Отвечая на вопрос, что будет дальше, если Иран не пойдет на подписание мирного соглашения, Рубио напомнил, что это решение принимает президент США. И подчеркнул, что давление на Иран может быть еще большим, чем оно есть сейчас.

"Я бы начал с напоминания всем, что уровень санкций против Ирана чрезвычайный, давление чрезвычайное, и я думаю, что можно сделать больше.

По его словам, во время конфликта США и Ирана весь мир должен был осознать угрозу, которая поступает со стороны Ирана.

"Я надеюсь, что после этого конфликта глаза всего мира открылись угрозу, которую представляет Иран", – отметил Рубио.

Напомним, Иран предоставил США новое предложение по восстановлению Ормузского пролива и прекращения войны. Согласно ему прекращение огня будет продлено на длительный период, а переговоры по ядерной программе отложены.

Кризис в переговорах между США и Ираном зашел в тупик на прошлых выходных после того, как визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан завершился безрезультатно. Иранское руководство разделилось во мнениях относительно того, какие ядерные уступки должны быть на столе переговоров.

"Снятие блокады и прекращение войны лишит президента Трампа влияния в любых будущих переговорах по изъятию иранских запасов обогащенного урана и убеждения Тегерана приостановить обогащение — двух основных военных целей Трампа", – пишет издание.

В новом предложении, которое Иран предоставил США через пакистанских посредников, речь идет прежде всего о решении кризиса по проливу и блокады США. Белый дом получил это предложение, но еще неизвестно, готовы ли США его рассмотреть.

В предложении Ирана говорится о том, что прекращение огня будет продлено на длительный период или стороны договорятся об окончательном прекращении войны. Переговоры по ядерной программе начнутся позже, после открытия пролива и снятия блокады.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран передал Соединенным Штатам обновленное предложение после отмены переговоров в Пакистане. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран сделал уступки, однако этого недостаточно для достижения договоренностей.

