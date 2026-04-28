'Мы не можем это терпеть': Рубио назвал важную преграду для сделки США с Ираном

США не готовы согласиться ни на какие договоренности с Ираном, если Тегеран будет пытаться контролировать судоходство в Ормузском проливе. Именно этот вопрос стал одной из ключевых преград для возобновления переговоров между сторонами.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио. Его цитирует Bloomberg.

"Иран не может определять, кто будет пользоваться международными водами"

Рубио подчеркнул, что Вашингтон не примет ни одного соглашения, при котором Иран будет решать, какие суда могут проходить через пролив.

По его словам, даже если Иран говорит об "открытии" Ормузского пролива, это не означает настоящую свободу судоходства.

"Если под открытием пролива они имеют в виду: "да, пролив открыт, если вы координируете действия с Ираном, получаете наше разрешение и вы нам заплатите, иначе мы вас взорвем" – это не открытие пролива", – заявил госсекретарь США.

Рубио пояснил, что Соединенные Штаты не допустят ситуации, когда корабли будут вынуждены получать разрешение от Тегерана или платить за проход.

"Мы не можем терпеть их попытки нормализовать систему, в которой иранцы решают, кто может пользоваться международным водным путем и сколько нужно платить за его использование", – подчеркнул он.

Заявление Рубио прозвучало после того, как Иран предложил новый вариант соглашения, который предусматривает открытие пролива в обмен на отсрочку переговоров по ядерной программе.

В то же время надежды на возрождение диалога между делегациями потерпели удар в эти выходные, когда президент США Дональд Трамп отменил поездку своих посланников в Пакистан.

Камень преткновения

Ормузский пролив, через который до войны проходило около пятой части мирового экспорта нефти и газа, фактически остается заблокированным с конца февраля после обострения конфликта. Сначала ограничения ввел Иран, а впоследствии США также установили морскую блокаду для судов, связанных с Тегераном.

Несмотря на то, что с начала апреля между сторонами действует режим прекращения огня, ситуация вокруг пролива остается напряженной. Ее блокирование уже привело к росту мировых цен на энергоносители и стало одним из главных камней преткновения в переговорах. Предыдущий раунд в Исламабаде завершился без всякого соглашения.

Конфликт также стал политическим вызовом для Трампа внутри США: рост цен на топливо создает давление на администрацию президента, а напряжение с европейскими союзниками только усиливается на фоне энергетического кризиса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пакистане заявили, что прямые переговоры американских и иранских представителей сейчас на паузе. Встреча не планируется, потому что сначала сторонам нужно сблизить варианты своих предложений.

