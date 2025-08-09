Трамп хочет встретиться с новым президентом Польши Навроцким: названа дата

Президент США Дональд Трамп поздравил с инаугурацией новоизбранного президента Польши Кароля Навроцкого. Глава Белого дома выразил желание лично встретиться с польским коллегой.

Встреча может состояться 3 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Что известно

О приглашении, которое получил Навроцкий от Трампа, сообщил руководитель аппарата президент Польши Павел Шефернакер.

"В официальном приветственном письме, доставленном в день инаугурации, президент США Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого в Белый дом на официальную рабочую встречу 3 сентября 2025 года", – написал Павел Шефернакер в своем аккаунте в сети X.

Сам Навроцкий еще до избрания, напоминает Reuters, неоднократно подчеркивал важность хороших польско-американских отношений.

Незадолго до выборов будущий президент Польши встретился с Трампом в Овальном кабинете, президент США тогда заявил о поддержке кандидатуры Навроцкого.

Что предшествовало

В среду, 6 августа, победитель президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий принял присягу и официально стал президентом страны.

Уже на следующий день стало известно, что новый президент назначил ключевых министров в свою канцелярию. Среди тех, кто получил должности – историки, оппозиционеры и люди предшественника Навроцкого Анджея Дуды.

В тот же день в Польше очертили контуры внешней политики нового президента, в том числе и в отношении Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дуда и Навроцкий в годовщину событий Волыни не удержались от провокационных заявлений. В частности, поляки призвали к эксгумации жертв этой трагедии, намекая на якобы неприятие этого шага со стороны Украины.

