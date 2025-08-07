Историки, оппозиционеры и люди Дуды: Навроцкий назначил ключевых министров в свою канцелярию
Президент Польши Кароль Навроцкий 7 августа официально назначил ключевых министров своей канцелярии. В речи в Президентском дворце он назвал их "польскими патриотами" и "трудолюбивыми людьми".
Среди новых министров – историки, с которыми он сотрудничал, действующие политики оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского и бывшие министры из канцелярии экс-президента Анджея Дуды. Среди чиновников только одна женщина, передает TVN24.
Кто получил должности
Главой канцелярии стал политик PiS Збигнев Богуцкий, который участвовал в предвыборной программе Навроцкого. Ранее он считался одним из потенциальных кандидатов в президенты от "Права и Справедливости". Заместителем Богуцкого назначен нынешний депутат PiS от Подляшья Адам Андрушкевич.
Кресло главы кабинета президента получил Павел Шефернакер, бывший депутат от партии "Право и Справедливость", который возглавлял предвыборный штаб Навроцкого. В правительстве Мариуша Каминского он занимал должность заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации. Его заместителем стал Ярослав Дембовский.
Главой бюро международной политики при президенте Польши назначен депутат PiS Марцин Пшидач, который ранее некоторое время занимал эту же должность в канцелярии экс-президента Анджея Дуды.
Главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши стал Славомир Ценцкевич, доктор исторических наук, директор Военно-исторического бюро в 2016–2023 годах.
Спикер Навроцкого – Рафал Лескевич, бывший спикер Института национальной памяти РП (который действующий президент возглавлял до победы на выборах).
В новой канцелярии остался также работать близкий сотрудник Дуды Войцех Колярский. Он получил должность государственного секретаря. Кароль Рабенда, Агнешка Енджак и Матеуш Котецкий были назначены заместителями госсекретаря.
Что предшествовало
Кароль Навроцкий принял присягу главы государства перед Национальным собранием в среду, 6 августа. Он заменил на посту Анджея Дуду.
Политик в своей речи поблагодарил поляков за то, что они не поддались политической пропаганде и выбрали "своего президента с чувством свободы".
На первом туре выборов Навроцкий получил 29,54% голосов, уступив представителю правящей партии Рафалу Тшасковскому с его 31,36%.
Во втором туре Навроцкий победил, набрав 50,89% поддержки. Его соперник Тшасковский собрал 49,11% голосов и подал протест на результаты, но Верховный суд страны официально подтвердил результаты голосования.
Как ранее писал OBOZ.UA, первое выступление Кароля Навроцкого вызвало публичную реакцию со стороны премьер-министра Дональда Туска. Во время обсуждения в Сейме глава правительства заявил, что из речи президента очевидно стремление получить полномочия, которые в польской системе принадлежат правительству, а не главе государства.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!