Историки, оппозиционеры и люди Дуды: Навроцкий назначил ключевых министров в свою канцелярию

Президент Польши Кароль Навроцкий 7 августа официально назначил ключевых министров своей канцелярии. В речи в Президентском дворце он назвал их "польскими патриотами" и "трудолюбивыми людьми".

Среди новых министров – историки, с которыми он сотрудничал, действующие политики оппозиционной партии "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского и бывшие министры из канцелярии экс-президента Анджея Дуды. Среди чиновников только одна женщина, передает TVN24.

Кто получил должности

Главой канцелярии стал политик PiS Збигнев Богуцкий, который участвовал в предвыборной программе Навроцкого. Ранее он считался одним из потенциальных кандидатов в президенты от "Права и Справедливости". Заместителем Богуцкого назначен нынешний депутат PiS от Подляшья Адам Андрушкевич.

Кресло главы кабинета президента получил Павел Шефернакер, бывший депутат от партии "Право и Справедливость", который возглавлял предвыборный штаб Навроцкого. В правительстве Мариуша Каминского он занимал должность заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации. Его заместителем стал Ярослав Дембовский.

Главой бюро международной политики при президенте Польши назначен депутат PiS Марцин Пшидач, который ранее некоторое время занимал эту же должность в канцелярии экс-президента Анджея Дуды.

Главой Бюро национальной безопасности при президенте Польши стал Славомир Ценцкевич, доктор исторических наук, директор Военно-исторического бюро в 2016–2023 годах.

Спикер Навроцкого – Рафал Лескевич, бывший спикер Института национальной памяти РП (который действующий президент возглавлял до победы на выборах).

В новой канцелярии остался также работать близкий сотрудник Дуды Войцех Колярский. Он получил должность государственного секретаря. Кароль Рабенда, Агнешка Енджак и Матеуш Котецкий были назначены заместителями госсекретаря.

Что предшествовало

Кароль Навроцкий принял присягу главы государства перед Национальным собранием в среду, 6 августа. Он заменил на посту Анджея Дуду.

Политик в своей речи поблагодарил поляков за то, что они не поддались политической пропаганде и выбрали "своего президента с чувством свободы".

На первом туре выборов Навроцкий получил 29,54% голосов, уступив представителю правящей партии Рафалу Тшасковскому с его 31,36%.

Во втором туре Навроцкий победил, набрав 50,89% поддержки. Его соперник Тшасковский собрал 49,11% голосов и подал протест на результаты, но Верховный суд страны официально подтвердил результаты голосования.

Как ранее писал OBOZ.UA, первое выступление Кароля Навроцкого вызвало публичную реакцию со стороны премьер-министра Дональда Туска. Во время обсуждения в Сейме глава правительства заявил, что из речи президента очевидно стремление получить полномочия, которые в польской системе принадлежат правительству, а не главе государства.

