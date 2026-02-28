'Трамп должен знать': иранский генерал пригрозил Америке 'оружием, которое еще никогда не видели'. Видео

Иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции Эбрахим Джаббари сделал громкое заявление относительно потенциального противостояния с США. Он пообещал, что Тегеран вскоре продемонстрирует вооружение, которого мир еще не видел, и заявил о готовности применить самые мощные ракеты.

Генерал подчеркнул, что Иран имеет достаточно ресурсов для длительного конфликта. Об этом он сказал в эфире иранского телевидения.

Джаббари заявил, что Иран уже запустил ракеты из своих запасов и готов к многолетней войне с США.

По его словам, сначала будут задействованы все имеющиеся ресурсы, а затем страна применит "самые мощные ракеты", включая вооружение, которого мир до сих пор не видел.

"Трамп должен знать, что сегодня мы запускали ракеты из "тыловой части" наших запасов. Вскоре мы продемонстрируем вооружение, которого вы еще никогда не видели, – заявил генерал КСИР.

Он подчеркнул, что Иран способен вести длительное противостояние, имея достаточно запасов и технологий для многолетнего конфликта.

"Сначала ударим всем, что есть на складе, а затем применим самые мощные ракеты. То, о чем мы только мечтали, то, чего до сих пор не делали – сделаем на днях", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы для своей страны. Также было объявлено "немедленное чрезвычайное положение на всей территории страны". На фоне заявления в Тегеране прогремели многочисленные взрывы. Целью ударов стали правительственные учреждения и ядерные объекты Ирана.

Напомним, иранский режим начал наносить ракетные удары по Израилю в ответ на американско-израильскую операцию. По всей территории Израиля была объявлена воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны начали оперативно перехватывать цели.

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты 28 февраля объявили о закрытии своего воздушного пространства. Решение приняли после серьезной эскалации между Ираном с одной стороны и США с Израилем с другой.

