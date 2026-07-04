"Есть реальная перспектива закончить эту войну": Зеленский провел переговоры с Трампом

В субботу, 4 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Глава нашего государства поздравил его с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки.

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Об этом Зеленский сообщил в Telegram. "Очень хорошо поговорили по телефону", – отметил он и раскрыл подробности разговора.

От имени Украины президент выразил благодарность Соединенным Штатам за всю оказанную помощь – от вооружения до политической поддержки. Мы чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости.

"Я благодарен всем американцам, которым небезразлично будущее Украины, Европы и всех людей в мире, для которых свобода имеет значение", – написал президент.

Он также обсудил с Трампом текущую ситуацию на фронте и в дипломатии. Зеленский подчеркнул: есть реальная перспектива положить конец этой войне, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Лидеры договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре.

"Спасибо, Америка! Спасибо, господин Президент! С Днем независимости! Желаю Америке дальнейшего процветания и только успехов", – добавил Зеленский.

Первым об этом разговоре сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Он сослался на информированный источник.

Ранее мы писали о том, что 4 июля, в День независимости Соединенных Штатов Америки, президент Украины Владимир Зеленский обратился к США и президенту Дональду Трампу. Он поздравил с этим знаковым праздником и подчеркнул, что Украина сейчас так же борется за свою независимость и свободу, как когда-то Америка.

Зеленский подчеркнул, что американское оружие, которым Соединенные Штаты помогают нам в защите нашей страны, доказывает силу американского духа и решимости.

Как сообщал OBOZ.UA, визит американского переговорщика Стива Виткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера в Украину все еще может состояться. По крайней мере, на это надеется глава украинского государства Владимир Зеленский. Киев и Вашингтон продолжают поддерживать контакт, отмечают медиа.

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