В Киеве, на площади "Батькивщина-Мать", устроили световое шоу в честь Дня Независимости США. Видео

В Киеве вечером 4 июля памятник "Родина-мать" подсветили цветами флага Соединенных Штатов Америки. Световое шоу было посвящено 250-летию независимости США, а видео с места события появилось в сети.

Видео дня

Кадры опубликовал Telegram-канал "Телеграф". На видео видно, как монумент освещают синим, белым и красным цветами, символизирующими американский государственный флаг.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. После этого глава государства обнародовал фотографию "Родины-матери", подсвеченной цветами американского флага.

"Поздравил президента Трампа и всех американцев с Днём независимости. Очень хорошо поговорили по телефону. Мы благодарны Соединенным Штатам за всю оказанную помощь, от "Джавелинов" и "Петриотов" до политической поддержки, и чрезвычайно ценим то, что Америка поддерживает нас в защите нашей независимости", – написал Зеленский.

Президент также отметил, что во время разговора стороны обсудили ситуацию на фронте и дипломатические усилия по завершению войны.

Обсудили войну

Зеленский подчеркнул, что существует реальная перспектива завершения войны, а решимость Соединенных Штатов может сыграть в этом решающую роль.

"Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение. Договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре", – отметил он.

В конце обращения президент Украины поблагодарил американский народ и Дональда Трампа за поддержку Украины. Также он поздравил США с Днём независимости и пожелал стране дальнейшего процветания.

Праздничная иллюминация

Подсветка памятника "Родина-мать" цветами американского флага стала символическим жестом по случаю 250-летия независимости США. Световую инсталляцию можно было увидеть вечером 4 июля.

Видео праздничной иллюминации быстро распространилось в соцсетях. На записи видно, как монумент освещают синим, белым и красным цветами.

Инициатива AmCham

Инициатором праздничной иллюминации выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham). Вечером 4 июля монумент "Родина-мать" подсветили цветами флага США в честь 250-й годовщины независимости Америки.

"Сегодня в мире нет более значимого места для празднования свободы, чем Киев. Подсвечивая флаг США на историческом украинском памятнике "Родина-мать", мы вместе отмечаем независимость. Этот памятник является символом мужества, стойкости и несокрушимой защиты свободных людей", – заявил президент AmCham Андрей Гундер.

Он также подчеркнул, что американский бизнес и впредь поддерживает Украину."Киев стоит, Украина стоит, и американский бизнес стоит вместе с Украиной", – сказал Гундер, добавив, что партнерство Украины и США делает обе страны сильнее.

Как писал OBOZREVATEL:

– Госинспекция по архитектуре и градостроительству ранее выдала разрешение на демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве.

– Демонтаж советской символики со щита завершился 1 августа 2023 года.

– Член Госдумы РФ и её комитета по обороне Андрей Гурулев заговорил об ударе "по символам украинской столицы". В частности, он призвал армию РФ атаковать "Родину-мать".

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