Американская журналистка Лора Лумер выяснила, что глава Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала документы Главного разведуправления России о так называемых "биолабораториях в Украине" как результат деятельности разведки США. Для этого журналистка использовала документы Главного разведуправления Минобороны Украины.

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Соответствующее заявление она сделала на своей странице в Twitter. По ее словам, фальсификацию документов провела не команда аналитиков разведомки, а политическая команда Габбард.

Что стало известно

Журналистка пишет, что окружение Габбард взяло официальные документы России и наложило на них логотип ODNI. Один из слайдов содержит карту Украины, сгенерированную искусственным интеллектом, которая содержит базовые орфографические и географические ошибки, высмеивая американское правительство.

Другой слайд содержит внутренний рабочий документ американской корпорации Black and Veatch, которая работала с подконтрольным Пентагону Агентством по сокращению угроз. В России же утверждают, что эти документы были захвачены во время вторжения в Украину и представлены в Совбез ООН в 2022 году якобы в качестве "доказательств" разработки биооружия в Украине.

По словам Лумер, команда Габбард преследовала цель смешать работу по биологической безопасности, проводимую для предотвращения опасного использования патогенов времен СССР, с производством биологического оружия, чтобы Россия получила еще один сфабрикованный повод продолжать войну с Украиной. Она добавила, что это было публично раскрыто в 2005 году в рамках программы Нанна-Лугара 1991 года, которая предусматривала совместную ликвидацию оружия массового уничтожения в странах СНГ.

"Нет никаких доказательств того, что Украина в рамках своей давней совместной программы с США занималась исследованиями по усилению функции или созданию биологического оружия. Но ясно то, что Тулси Габбард и ее сотрудники распространили материалы российской разведки как американскую работу, нарушив Закон о шпионаже", – сказала Лумер.

Кроме того, на одном из опубликованных Габбардом слайдов была представлена карта биолабораторий в Украине, где указывался уровень биобезопасности и тип исследований. Однако "документ" содержит множество географических ошибок: Киев находится не там, где должен быть, вероятно, Черновцы подписали как "Чернов", а временно оккупированный Крым и "Закарпатье" вообще подписали как отдельные города, а не как области.

Кто такая Лора Лумер

Отметим, что Лора Лумер – американская ультраправая независимая журналистка и активистка, известная, в частности, продвижением теории заговора, согласно которой теракты 11 сентября 2001 года были инсценированы внутренними "силами" США. Она является активной сторонницей антимусульманской риторики, преимущественно называя мусульман "дикарями", является одной из крупных сторонниц президента США Дональда Трампа и даже участвовала в его последней президентской кампании.

В апреле прошлого года американский телеканал CNN сообщил, что во время визита в Белый дом Лумер якобы возмутилась тем, что даже после проверки в Совет национальной безопасности США попали представители внешнеполитических взглядов, которые входили в администрацию экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Кроме того, как предполагается, после встречи с журналисткой в Мар-а-Лаго Дональд Трамп уволил целый ряд политиков, ранее работавших с госсекретарем США Марком Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолцем. Среди них:

директор по вопросам разведки и бывший сотрудник Марка Рубио в Сенатском комитете по разведке Брайан Уолш ;

; старший директор по вопросам законодательства, конгрессмен Томас Будри ;

; старший директор по вопросам технологий и национальной безопасности и сотрудник Госдепа во время первого президентского срока Трампа Дэвид Фейт.

В то же время американские СМИ допускают и другую версию, не связанную с журналисткой. Она заключается в использовании незащищенных каналов связи членами Совета национальной безопасности США.

Напомним, ранее она обнародовала новые рассекреченные документы о сети биологических лабораторий, действовавших в более чем 30 странах мира. Среди них упоминается и Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, Тулси Габбард объявила о своей отставке из администрации президента Дональда Трампа. Она объяснила свое решение уходом за мужем Авраамом Уильямсом, у которого диагностировали редкую форму рака костей.

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