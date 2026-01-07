'Теперь начинаем понимать, через что проходят украинцы': жители Берлина поделились собственным опытом блэкаута. Видео

Жители немецкой столицы Берлина, которые с 4 января живут без света, начали понимать украинцев, которые регулярно остаются без электроснабжения из-за атак страны-агрессора РФ. Некоторые из них сначала даже думали, что блэкаут возник из-за того, что на Германию тоже напали россияне.

Видео дня

Немцы были напуганы, а сейчас отсутствие света продолжает негативно влиять на их моральное состояние. Об этом стало известно из сюжета BBC News Ukrainian.

"Это очень сильно влияет на меня. Ты начинаешь по-настоящему понимать, через что проходят украинцы. Чувствуешь это на собственном опыте", – сказала жительница Берлина Ренате со слезами на глазах.

Мэр Берлина Кай Вегнер назвал нападение на энергосистему терроризмом.

Ответственность за него взяла на себя группировка Vulkangruppe, заявив о протесте против использования ископаемого топлива. Власти сейчас проводят расследование касаельно этого заявления.

Блэкаут в Берлине

В Берлине из-за пожара и вероятной диверсии без света остались десятки тысяч домохозяйств и и более двух тысяч предприятий, а восстановление электроснабжения растянули почти на четыре дня. Причиной инцидента стал пожар на кабельном мосту через канал Тельтов. Огонь повредил высоковольтные кабели, питающие электростанцию в районе Лихтерфельде.

По состоянию на 5 января для всех 10 тысяч домохозяйств и бизнес-клиентов в районе Лихтерфельде восстановили подключение к электросети. Однако в других районах ситуация еще сложная; полное восстановление обещают только в четверг, 8 января.

Всего от блэкаута пострадало 100 тысяч человек. По состоянию на 6 января на юго-западе Берлина почти 28 тысяч домохозяйств оставались без электроэнергии.

Отмечалось, что подобие нормальной жизни постепенно возвращается в пострадавшие районы благодаря растущему количеству аварийных генераторов, которые вводятся в эксплуатацию.

Известно, что ответственность за поджог кабелей взяла левоэкстремистская группировка Vulkangruppe, однако расследование мотивов продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские мигранты открыли в немецкой столице "пункт несокрушимости" для местных жителей. Он начал функционировать в районе Штеглиц-Целендорф, где до сих пор продолжаются ремонтные работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!