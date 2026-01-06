'Наш опыт важен': украинские беженцы в Берлине организовали 'пункт несокрушимости' на фоне блэкаута

В Берлине четыре дня подряд продолжается масштабный блэкаут из-за поджога электрокабелей на подстанции. По этому поводу украинские мигранты открыли в немецкой столице "Пункт несокрушимости" для местных жителей.

Видео дня

Об этом сообщает "Радио Свобода". Он зафункционировал в районе Штеглиц-Целендорф, где до сих пор продолжаются ремонтные работы.

Блэкаут в Германии

Пункт организовал украинско-немецкий центр AdlerA e.V., который создали украинские мигранты для поддержки беженцев и местных жителей. Там можно погреться, подзарядить технику и выпить горячего чая.

"Мы говорим: "Ничего страшного, что несколько дней не будет света – в Украине тоже есть отключения. Все наладится". Наш опыт здесь, по моему мнению, очень важен. Я увидела свою соседку-немку и сказала ей, что мы открыли пункт. Она мне ответила, что купила три свечи, фонарик и новые батарейки. И вспомнила, как я рассказывала о том, что украинские женщины "запасливые": у всех дома есть из чего развести пюрешку, сухарики", — рассказывает Оксана Орел, одна из организаторов центра.

Жители Берлина, которые впервые столкнулись с длительным отключением света, освещают дома свечами, переезжают к друзьям или пользуются аварийными пунктами. По словам украинцев, опыт жизни во время блэкаутов в родной стране позволяет организовывать помощь оперативно и эффективно. Однако немцы оказались неподготовленными к таким форс-мажорам.

"Они фактически не смогли элементарно предупредить жителей, потому что не было сети, сообщения не поступали. У нас проще: включается сирена и мы знаем, что это тревога. А здесь и прятаться не нужно, никуда бежать – но люди напуганы. Немцы говорили: "Мы думали, что на нас напали русские". Украинцы эмоционально и ментально подготовлены к таким ситуациям. Если нет чая, они сразу звонят друг другу, бегут в магазин, покупают необходимое – мыло, соль, свечи. А немцы: "Я утром не успел выпить кофе – и уже стресс", – говорит Орел.

Что предшествовало

Напомним, в Берлине из-за пожара и вероятной диверсии без света остались десятки тысяч домохозяйств, а восстановление электроснабжения растянули почти на четыре дня, до 8 января. Ответственность за инцидент объявила левоэкстремистская группа Vulkangruppe, однако расследование мотивов продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в юго-западной части столицы Германии для всех 10 000 домохозяйств и бизнес-клиентов в районе Лихтерфельде восстановили подключение к электросети. Мэр столицы, Кай Вегнер, расценил ситуацию как терроризм.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!