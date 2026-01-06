'Работы по восстановлению продвигаются медленно': в Берлине почти 28 тыс. абонентов сидят без света уже четвертый день

На юго-западе Берлина четвертый день подряд почти 28 тысяч домохозяйств остаются без электроэнергии после поджога кабельного моста, за который ответственность взяла левоэкстремистская группировка. И хотя часть потребителей снова подключили к электросети, полное восстановление ожидается не ранее 8 января, что вызывает проблемы со связью и отоплением.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отмечается, что в целом от блэкаута пострадало 100 тысяч человек.

"В Берлине около 28 тысяч домохозяйств четвертый день подряд остаются без электроэнергии. После масштабного блэкаута на юго-западе столицы, вызванного поджогом, работы по восстановлению электроснабжения, по оценке привлеченных служб, продвигаются медленно", – говорится в сообщении.

По прогнозу оператора Stromnetz Berlin, полное восстановление поставок ожидается не раньше четверга, 8 января, после обеда.

К тому времени тысячам людей придется терпеть отсутствие света и отопления в темных и холодных квартирах или временных помещениях. Некоторые переехали в гостиницы, другие днем согреваются в пунктах временного пребывания или других центрах помощи, где они также могут что-то поесть, попить горячих напитков и зарядить свои мобильные телефоны. Около 20 школ остаются закрытыми второй день подряд.

100 тысяч человек пострадали

Отмечается, что после поджога кабельного моста в районе Штеглиц-Целендорф сначала без света остались 45 тыс. домохозяйств и 2200 коммерческих потребителей. Впоследствии часть потребителей снова подключили к электросети.

Сейчас, по данным оператора Stromnetz Berlin, без электроэнергии остаются еще 27 800 домохозяйств и около 1450 коммерческих клиентов. По оценкам городских властей, всего от блэкаута пострадало около 100 тыс. человек. В воскресенье в Берлине была объявлена так называемая "ситуация большого ущерба".

Управляющий бургомистр Берлина Кай Вегнер заявил, что власти рассматривают возможность размещения уязвимых лиц в гостиницах за счет города.

"Я попросил сенатора по финансам проверить, в какой степени земля Берлин может взять на себя вызванные расходы. Я исхожу из того, что земля эти расходы покроет", - отметил он.

Ликвидация последствий блэкаута

По крайней мере, подобие нормальной жизни постепенно возвращается в пострадавшие районы благодаря растущему количеству аварийных генераторов, которые вводятся в эксплуатацию.

К ликвидации последствий блэкаута привлечен Бундесвер, который помогает с поставкой и обслуживанием аварийных генераторов. Вооруженные силы Германии также помогают с транспортировкой, настройкой, подключением и поставкой дизельного топлива, мобильных установок.

Полиция, в свою очередь, продолжает круглосуточное патрулирование с привлечением около 300 правоохранителей для предотвращения преступлений.

По информации издания, власти квалифицируют поджог как акт терроризма. Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт заявил, что речь идет о "четко спланированном нападении, совершенном с глубокими знаниями", и подчеркнул, что "левый терроризм в Германии возвращается со все большей интенсивностью".

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине из-за пожара и вероятной диверсии без света остались десятки тысяч домохозяйств. Ответственность за инцидент объявила левоэкстремистская группа Vulkangruppe, однако расследование мотивов продолжается.

