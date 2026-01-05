В Берлине начали возвращать свет после масштабного блэкаута: полиция расследует диверсию

После диверсии – поджога кабельного моста – и "блэкаута" в юго-западной части Берлина для всех 10 000 домохозяйств и бизнес-клиентов в районе Лихтерфельде восстановили подключение к электросети. Однако в других районах ситуация еще сложная; полное восстановление обещают только в четверг, 8 января.

Видео дня

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на поставщика услуг Stromnetz Berlin. Напомним: десятки тысяч домов, а также супермаркеты, магазины, рестораны и предприятия на юго-западе столицы Германии остались без электроэнергии утром в субботу, 3 января.

Согласно прогнозам Stromnetz Berlin, ремонтные работы продлятся до четверга для 31 000 домохозяйств в Целендорфе, Николасзее и Ваннзее.

Днем в воскресенье, 4 января, свет вернули в район Лихтерфельде. Во второй половине дня электроснабжение было восстановлено еще для 1500 домов в районах Целендорфа и Шлахтензее.

Мобильная связь в воскресенье все еще была ограничена; работали несколько аварийных укрытий, центров обогрева и контактных пунктов для оповещения пожарной службы и полиции о чрезвычайных ситуациях.

По меньшей мере 17 школ на юго-западе Берлина будут оставаться закрытыми до среды, 7 января.

Ответственность за диверсию взяли на себя левые экстремисты

Причиной чрезвычайной ситуации стало возгорание кабельного моста над каналом Тельтов, в результате которого были повреждены несколько кабелей, ведущих к электростанции Лихтерфельде. Из-за значительных повреждений энергетики решили построить дополнительную временную высоковольтную линию в Берлин-Далеме.

Полиция расследует поджог. Пораженный кабельный мост через канал Тельтов был "взорван зажигательными устройствами", сообщила Франциска Гиффай, столичный сенатор по вопросам экономики.

О своей ответственности за инцидент объявила левоэкстремистская группа под названием Vulkangruppe, однако расследование мотивов продолжается. Исполнители диверсии утверждали, что их целью был технопарк Адлерсгоф, а сама акция прошла под лозунгом "Саботировать технологическое наступление – перекрыть питание военно-промышленному комплексу".

Мэр Берлина Кай Вегнер (ХДС) классифицирует повреждение электрооборудования столицы как терроризм. "Это не просто поджог или саботаж. Это терроризм", – заявил политик в эфире телеканала RBB.

"Это была леворадикальная экстремистская группировка, которая снова атаковала нашу инфраструктуру и тем самым угрожала жизни людей: жизни пожилых людей, которым могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких, жизни семей с маленькими детьми. И теперь мы должны поймать этих преступников", – призвал городской голова.

Как писал OBOZ.UA, по предварительным данным, из-за поджога в Берлине свет выключился в около 45–50 тысячах домохозяйств и более 2 тысячах предприятий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!