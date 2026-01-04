В Берлине из-за пожара и вероятной диверсии без света остались десятки тысяч домохозяйств, а восстановление электроснабжения растянули почти на четыре дня, до 8 января. В то же время в Украине даже после массированных атак и серьезных повреждений энергосистемы свет часто возвращают значительно быстрее, чем в мирной столице Германии.

О блэкауте сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. В юго-западной части Берлина – масштабный блэкаут, который уже стал поводом для жестких дискуссий не только в Германии, но и за ее пределами.

Около 45-50 тысяч домохозяйств и более 2 тысяч предприятий остались без электроснабжения, а полное восстановление света, по официальным заявлениям оператора Stromnetz Berlin, ожидается только 8 января. То есть почти четверо суток без электричества в столице одной из самых богатых стран Европы.

Причиной инцидента стал пожар на кабельном мосту через канал Тельтов. Огонь повредил высоковольтные кабели, питающие электростанцию в районе Лихтерфельде. Полиция не исключает умышленный поджог, правоохранители уже получили письмо с заявлением о взятии ответственности за диверсию, дело расследуют как возможный акт саботажа.

Наибольшее возмущение вызывает даже не сам факт аварии, а сроки ее ликвидации. По словам оператора сети, повреждения оказались настолько серьезными, что быстро проложить временные линии невозможно. Ситуацию осложняет зимняя погода, низкие температуры, снег и необходимость прокладывать новые подземные кабели.

Впрочем, для украинцев эти объяснения звучат по меньшей мере странно. За последние годы Украина неоднократно восстанавливала электроснабжение после ракетных и дроновых атак, иногда за считаные часы или в течение одних-двух суток. Даже после массированных ударов по энергосистеме энергетики возвращали свет значительно быстрее, чем это сейчас происходит в мирном Берлине.

Особенно показателен контраст с Одессой, которую после масштабных повреждений инфраструктуры восстанавливали оперативнее, чем немецкую столицу после одного пожара. Из-за блэкаута в Берлине возникли проблемы не только с электроснабжением. Полиция и службы гражданской защиты предупреждают о возможных перебоях мобильной и стационарной связи, проблемах с отоплением и работой части критической инфраструктуры.

Жителям в случае чрезвычайных ситуаций советуют лично обращаться в полицейские участки или пожарные части – рекомендация, которая в условиях современного мегаполиса звучит почти анахронично. В сентябре прошлого года на юго-востоке Берлина около 50 тысяч потребителей также остались без света из-за политически мотивированного поджога опор линий электропередачи.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения электроэнергии в Украине продлятся как минимум до начала марта, ведь зимой система не выдерживает высокого потребления из-за электроотопления. Даже при отсутствии новых атак улучшение будет возможным только после уменьшения спроса на электроэнергию с наступлением тепла.

