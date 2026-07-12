Во Франции в срочном порядке остановили три ядерных реактора: в чём причина

В воскресенье, 12 июля, во Франции остановили три атомных реактора. Остальные работают на пониженной мощности. Причина – аномальная жара, которая продолжается в стране.

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Об этом сообщает France 24. Отмечается, что решение об остановке реакторов направлено на ограничение ущерба, наносимого экосистемам теплой водой, сбрасываемой электростанциями.

"Французский энергетический оператор EDF на фоне новой волны жары принял решение об остановке ядерных реакторов на атомной электростанции в Гольфеше на берегах Гаронны, в Бюже на реке Рона и на АЭС Шуу на реке Маас", – говорится в сообщении.

Электростанции, имеющие критическое значение для производства электроэнергии в стране, используют речную воду для охлаждения своих реакторов, которая нагревается и затем сбрасывается обратно в реку.

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Во Франции насчитывается 57 ядерных реакторов, которые обеспечивают примерно 70 % производства электроэнергии. Все они расположены вблизи реки или моря для облегчения охлаждения.

Управление по ядерной безопасности и радиационной защите (ASNR) устанавливает предельные значения температуры воды для каждого объекта. Любая волна жары, такая как та, что началась 4 июля, приводит к сокращению производства электроэнергии.

Министерство экономики в субботу выдало разрешение на исключение из температурных ограничений для охлаждения реки Роны вокруг электростанции Бюже "для обеспечения безопасности энергосистемы", действующее до 20 июля.

Это уже второй случай за последние недели, когда EDF была вынуждена останавливать ядерные реакторы из-за экстремальной жары после рекордной волны тепла.

В воскресенье, 12 июля, третья волна жары, охватившая страну с мая, привела к тому, что в более чем трети Франции был зафиксирован самый высокий уровень тепловой опасности, объявленный национальной метеорологической службой .

Недавно сообщалось, что, согласно данным ученых, над Атлантикой сейчас формируется еще одна "интенсивная волна жары". Соответственно, Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что Европу ждут "еще более смертоносные недели" из-за аномальных температур.

Как сообщал OBOZ.UA, первая волна жары, охватившая значительную часть Европы, унесла жизни тысяч людей. Только в Испании за последнюю волну высоких температур зафиксировали более 1000 смертей, а во Франции медики сообщают о около тысячи дополнительных летальных случаев.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что число жертв первой волны будет и дальше расти.

По словам метеорологов, нынешнюю волну жары вызвал так называемый "тепловой купол" – мощная зона высокого атмосферного давления, удерживающая горячий воздух над Западной и Центральной Европой.

Ситуацию усугубили горячие воздушные массы из Сахары, принесённые так называемым Африканским антициклоном. Из-за отсутствия облаков и постоянного прогрева поверхности температура с каждым днём продолжала расти.

OBOZ.UA писал: пока в Европе продолжалась аномальная жара, в ряде стран каждый день фиксировали рекордные показатели температуры воздуха.

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