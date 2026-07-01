"Эти смерти на вашей совести": правительство Франции могут отправить в отставку из-за последствий аномальной жары

В парламенте Франции партия "Зеленых" объявила, что инициирует вотум недоверия правительству страны и его главе Себастьяну Лекорню из-за того, что власти республики "не справились" с последствиями рекордной жары на прошлой неделе. В целом в парламенте и премьер-министр, и вся его команда "подверглись жесткой критике" со стороны законодателей. Среди прочего, правительство критиковали за то, что до сих пор неизвестно точное количество погибших.

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Лидер партии "Зеленых" во французском парламенте Сириэль Шателен заявила, что именно правительство Лекорню несет определенную ответственность за эти смерти. Однако "попытка свергнуть правительство Лекорню вряд ли увенчается успехом" без поддержки других партий, отмечает Politico.

Спор в парламенте

Лидер "зеленых" Сириэль Шателен обвинила непосредственно Лекорню в проведении политики, усугубляющей неравенство между людьми.

"Эти смерти на вашей совести", – сказала она во время жаркой дискуссии в парламенте.

В свою очередь обычно спокойный Лекорню гневно ответил, что "зеленые стреляют себе в ногу, пытаясь разжечь чисто политическую полемику" вокруг глобального вопроса изменения климата.

А чуть позже аппарат Лекорню обвинил партию Шателен в использовании фактов гибели людей для извлечения политической выгоды.

Спор в парламенте разгорелся из-за сделанного ещё в прошлое воскресенье заявления французского национального агентства по здравоохранению, в котором отмечалось, что во время жары в этом году "умерло примерно на 1000 человек больше", чем в предыдущем месяце. При этом министр здравоохранения Стефани Рист заявила, что для установления точного числа погибших потребуется больше времени.

Аномальная жара

Считается, что аномальная жара, начавшаяся в Европе примерно 20 июня, была самой сильной из зафиксированных в Европе, и привела не только к гибели наиболее уязвимых слоев населения и перегрузке систем здравоохранения, но и к перебоям в производстве электроэнергии и повреждению инфраструктуры.

Более 191 миллиона человек в европейских странах столкнулись с температурой не менее +35 градусов в течение нескольких дней подряд.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции наиболее резкое увеличение смертности наблюдалось среди жителей, умирающих в своих домах, особенно в регионе Иль-де-Франс (он, в частности, включает Париж и его пригороды). Большинство этих случаев пришлось на людей старше 65 лет, но пострадали и более молодые люди.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что службы скорой помощи в самый жаркий период совершили более 122 тысяч выездов к людям, которым стало плохо.

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