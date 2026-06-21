Аномальная жара в Европе: во Франции ввели сухой закон

Правительство Франции ввело запрет на продажу алкоголя на некоторых мероприятиях масштабного национального музыкального фестиваля. Внезапный "сухой закон" связан с сильной жарой.

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Температурные показатели во Франции приблизились к рекордно высоким значениям. Об этом сообщает ВВС.

Премьер запретил продажу алкоголя

Ежегодные празднования фестиваля Fête de la Musique собирают миллионы людей на улицах Франции. Но поскольку треть страны находится под действием самых серьезных предупреждений о жаре, правительство запретило употребление алкоголя в общественных местах в зонах с красным уровнем опасности.

В канцелярии премьер-министра Себастьяна Лекорню заявили, что для всех мероприятий, организованных государством и его ведомствами, было дано указание не продавать алкоголь.

В воскресенье 21 июня на юго-западе, в районе Парижа и Бургундии, ожидается до температуры 40 градусов. В некоторых районах жара может быть еще жестче с показателями до +43 градусов.

Жара не собирается отступать

По прогнозам, пик температуры придется на 22 июня, и власти предупреждают, что она может достичь исторически высоких значений. Правительство призвало к ограничению потребления алкоголя, чтобы сохранить службы экстренной и медицинской помощи и позволить медицинскому персоналу сосредоточиться на уходе за наиболее уязвимыми группами населения.

Жара длится уже несколько дней и парализовала жизнь во Франции, вынудив отменить десятки поездов и приостановить занятия в школах. Французская метеорологическая служба заявила, что пока неясно, как долго продлится жара, которая, по оценкам, затронет около трех четвертей населения.

Чтобы помочь парижанам и туристам справиться с жарой, власти оставляют парки и сады французской столицы открытыми на всю ночь.

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