'Там страдают люди': Трамп намекнул, какая страна может стать целью США после Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 3 января, рассказывая детали американской спецоперации в Венесуэле, намекнул, в каких еще странах США может уже в ближайшее время сменить власть. Это, в частности, Куба и Колумбия.

Трамп заверил, что пока что военных действий против Кубы он не рассматривает. А президенту Колумбии американский лидер посоветовал "следить за своей задницей".

Почему именно Куба

По словам Трампа, Венесуэла и Куба якобы имеют много общего, и именно кубинцы помогали Мадуро строить оборону, получая за это нефть и деньги. А поскольку у Кубы "не очень хорошие дела", поэтому "помощь кубинскому народу" станет логичным следующим шагом США.

"Система работает не лучшим образом. Люди там страдают. Считаю, в конце концов мы поговорим о Кубе, потому что Куба, как государство, терпит неудачи", – сказал Трамп.

Однако на уточняющий вопрос относительно именно военной операции американский президент ответил отрицательно. Он не рассматривает военных действий против Кубы, потому что убежден, что"Куба сама упадет, поскольку находится в очень плохом состоянии".

Время быть "очень обеспокоенным"

Так или иначе, по словам Трампа "прошлой ночью многие кубинцы уже потеряли свои жизни", потому что "защищали Мадуро".

В свою очередь госсекретарь Марко Рубио после этих слов посоветовал правительству Кубы прислушиваться к заявлениям Трампа.

"Когда президент США говорит, к его словам следует относиться внимательно. Если бы я в Гаване был чиновником, я бы по меньшей мере был очень обеспокоен", – объяснил Рубио.

Что не так с Колумбией

Трамп посоветовал колумбийскому президенту Густаво Петро "следить за своей задницей" из-за наркотиков, которые производятся именно в Колумбии.

"У него есть кокаиновые заводы. Он имеет заводы, где производит кокаин. Ему действительно нужно следить за своей задницей", – объяснил американский президент.

Между прочим, Густаво Петро одним из первых забил тревогу из-за военной операции США в Каракасе. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на эти действия.

Что предшествовало

Трамп приказал нанести удары по целям в Венесуэле в ночь на 3 января. В ответ Мадуро обвинил Соединенные Штаты в военной агрессии. В результате американские солдаты схватили диктатора, а также его жену Силию Флорес.

Во время операции армия Венесуэлы смогла подбить лишь одно воздушное судно США, но оно "оставалось пригодным для полетов", заверили американцы.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп сразу предупредил, что именно Америка будет "руководить" Венесуэлой, пока произойдет безопасный, надлежащий и разумный переход власти.

