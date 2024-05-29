Зеленский провел телефонный разговор с Гутерришем: ООН примет участие в Саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они обсудили украинскую Формулу мира.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в среду, 29 мая. В ходе беседы стало известно, что ООН примет участие в Саммите мира в Швейцарии.

"Поблагодарил за активную поддержку Формулы мира и Саммита мира. Все пункты нашей Формулы, которые мы проработаем в Швейцарии 15 и 16 июня, основаны на Уставе и резолюциях ООН и базовых человеческих ценностях. Именно поэтому участие ООН важно для глобальных усилий", – подытожил разговор президент.

Справка

Глобальный Саммит мира состоится в Швейцарии 15 и 16 июня 2024 года. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 90 стран дали свое согласие на участие в мероприятии.

Напомним, пока Украина готовится к июньскому саммиту мира в Швейцарии, где будет обсуждаться украинская Формула мира, двое союзников России с БРИКС предложили провести альтернативный саммит. Бразилия и Китай считают, что обсуждать мирное урегулирование следует с участием обеих сторон "вооруженного конфликта".

Ранее сообщалось, что Китай пока не может подтвердить участие своей делегации в Глобальном саммите мира в Швейцарии. Там заверили, что "готовы поддерживать" связь с международным сообществом и "всегда придерживались справедливой и объективной позиции" по "кризису в Украине", но конкретного ответа не дали.

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