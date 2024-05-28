"Путин будет аплодировать стоя": Зеленский объяснил, что будет означать игнорирование Байденом Саммита мира
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы, чтобы президент США Джо Байден приехал на Саммит мира в Швейцарии. Это продемонстрирует поддержку США на самом высоком уровне, что окажет влияние на лидеров других стран.
Если же Байден проигнорирует саммит в Швейцарии, российский диктатор Владимир Путин будет "аплодировать этому стоя". Такое мнение Зеленский высказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе 28 мая.
Глава государства объяснил, почему считает крайне важным личное присутствие Байдена на Саммите мира в Швейцарии.
"Я знаю, что Америка поддерживает саммит, но мы с вами не знаем, на каком уровне. Я считаю, что это не очень сильное решение, при всем уважении к каждому человеку в Соединенных Штатах Америки", – сказал Зеленский.
Президент добавил, что после саммита "будет что-то, что попытается сделать Россия". И именно для того чтобы помешать агрессору разрушить усилия мира в достижении мира, США должны четко продемонстрировать свою позицию.
"Я считаю, что президент Байден нужен Саммиту мира, нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию Соединенных Штатов Америки. Неприсутствие его – этому только будет аплодировать Путин, лично аплодировать Путин, причем стоя", – считает Зеленский.
Президент добавил, что сейчас Украина также ожидает ответа о присутствии на саммите от Китая, Бразилии и нескольких африканских стран.
Напомним, ранее стало известно, что Байден может пропустить украинский Саммит мира. По данным издания Bloomberg, мероприятие совпадает с началом сбора средств для предвыборной кампании действующего президента США в Калифорнии, в котором будут задействованы голливудские звезды и бывший президент США Барак Обама.
По этой причине, подчеркивает издание, из Италии, где в июне будет проходить встреча G-7, Байден вылетит в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в сборе средств 15 июня.
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