Зеленский лично пригласил президента Аргентины на саммит мира в Швейцарии

Глава украинского государства Владимир Зеленский пригласил президента Аргентины Хавьера Милея принять участие в первом саммите мира в Украине. Мероприятие пройдет в июне 2024 года в Швейцарии.

Об этом Зеленский сообщил на своем аккаунте в социальной сети Х в пятницу, 10 мая. Он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с Хавьером Милеем.

Аргентина, как отметил президент, поддерживает украинскую формулу мира.

"Важно, чтобы и на нашем саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться", – сообщил он.

Зеленский также отметил, что обсудил с президентом Аргентины двусторонние отношения между государствами.

"Украина заинтересована в их развитии. В мае Аргентину посетит наша делегация. Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгод для обеих наших стран", – добавил он.

Отметим, что аргентинское издание Infobae в марте сообщило, что Хавьер Милей, известный своей приверженностью Украине, в июне планирует посетить Киев. Визит в Украину станет частью крупного европейского турне аргентинского президента.

В декабре Зеленский встречался с Милеем в Буэнос-Айресе на его торжественной инаугурации. После мероприятия они провели отдельную встречу.

Во время инаугурации Милей с большим радушием и теплом пообщался с украинским коллегой. Он подарил Зеленскому подсвечник в честь праздника Хануки.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Зеленский сказал, что Украина усиленно готовится к саммиту мира в Швейцарии и работает над тем, чтобы на нем были представлены все континенты и каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН. Чем больше стран мира присоединятся к саммиту, тем быстрее можно будет восстановить мир на континенте.

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