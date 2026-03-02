'Свиньи не хотят расставаться с корытом': Медведев набросился на Трампа из-за войны против Ирана

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев произнес ряд провокационных заявлений о войне США и Израиля против Ирана. Он снова пригрозил человечеству Третьей мировой войной, обозвал Соединенные штаты и их союзников "свиньями", а реакцию Европы – "лизоблюдством и мерзостью".

Третий недопрезидент РФ раскритиковал "курс Трампа" и обвинил США в эскалации. Его слова цитируют пропагандистские российские медиа.

Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война пока еще не началась, но может начаться в любой момент, если Дональд Трамп продолжит свой "сумасшедший курс" по смене политрежимов.

"Формально Третья мировая еще не началась, но если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она определенно начнется. И триггером может стать любое событие. Любое", – сказал Медведев.

Он назвал операцию в Иране войной Соединенных штатов с союзниками "за сохранение глобального доминирования".

"Это война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом", – сказал бывший недопрезидент РФ.

По словам Медведева, Иран обязательно ответит США и Израилю.

"То, что иранцы не ответили пока что слишком серьезно, означает, что у них не так много возможностей. Но они умеют ждать, это древняя цивилизация", – заявил он.

Медведев считает, что Трамп "делает грубую ошибку, которая поставила всех американцев под потенциальный удар". Он убежден, что теперь Иран якобы будет "добиваться создания ядерного оружия с утроенной энергией".

Также Медведев назвал ликвидированного аятоллу Али Хаменеи "духовным отцом почти для 300 миллионов шиитов", смерть которого "консолидирует" это религиозное сообщество, поскольку Хаменеи теперь еще и стал "мучеником".

Кроме того, третий недопрезидент РФ в близкой ему словесной гамме оценил реакцию стран Европы на действия США и Израиля в Иране.

"Лизоблюдство и мерзость. Европейские вассалы с вожделением и восторгом вытирают лица после получения порции американо-израильской "жёлтой росы" прямо в глаза", – сказал Медведев.

В США и Израиле пока не комментировали заявления заместителя председателя Совбеза РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, Медведев признал, что Россию не интересует мир в войне с Украиной. По его словам, переговоры между Москвой и Киевом вовсе не главное во время так называемой СВО. Ключевое – "одержание победы в спецоперации" и "полное достижение целей", поставленных диктатором Путиным.

