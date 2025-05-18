Станет ли Венгрия препятствием для вступления Украины в ЕС: еврокомиссар дал ответ

Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс выразил уверенность, что ЕС найдет пути преодолеть возможные препятствия со стороны Венгрии и Словакии по интеграции Украины. Он подчеркнул, что несмотря на сложности и политические разногласия, общая цель объединяет европейские страны – будущее безопасности и стабильности на континенте.

Видео дня

Об этом он заявил в интервью программе "Студия Запад" на телеканале Эспрессо. Политик также добавил, что любые попытки блокировать процесс интеграции Украины будут тщательно проанализированы и не останутся без внимания европейских институтов.

"Это давно известная проблема, и я вполне убежден, что Европейский Союз найдет способ преодолеть, в частности, вето Виктора Орбана на европейскую интеграцию Украины", – сказал европейский чиновник.

Он также подчеркнул, что несмотря на популистскую риторику и заявления против ЕС со стороны отдельных политиков, в том числе и тех, что на первый взгляд могут выглядеть как поддержка российской политики, есть важные сигналы, на которые следует обращать внимание.

Комиссар привел пример обращения Венгрии в Еврокомиссию с просьбой разрешить увеличение оборонных расходов на 1,5%. По его словам, это свидетельствует о стремлении страны усилить обороноспособность, учитывая реальную российскую угрозу не только для стран Балтии или Польши, но и для Венгрии, Словакии и Румынии.

"Мы хорошо понимаем, какова их позиция, и, безусловно, найдем пути, чтобы преодолеть любые препятствия, которые они могут пытаться создать для нас и для Украины. Ведь для нас очевидно: будущее Европы, как и укрепление нашей общей безопасности, возможно только при условии совместного движения с Украиной", – подытожил комиссар ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично продемонстрировал свое негативное отношение к перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Он выложил фото, где лично заполняет бюллетень в рамках национального опроса по ключевым вопросам внешней политики. На бланке – вопрос о поддержке вступления Украины в ЕС, и Орбан, не колеблясь, обозначил ответ "Нет".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии активно предупреждает своих граждан о возможных "масштабных экономических убытках", которые может повлечь вступление Украины в Европейский Союз. Эти заявления подтверждаются письмами, которые граждане получают от информационного центра правительства Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!