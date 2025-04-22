Орбан демонстративно проголосовал против Украины в ЕС: как это объяснил. Фото

Премьер-министр Венгрии публично продемонстрировал свое негативное отношение к перспективам членства Украины в Европейском Союзе. Он считает, что этот шаг может иметь негативные последствия не только для Венгрии, но и всего региона, ставя под угрозу экономическую стабильность его страны.

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На своей официальной странице в Facebook Виктор Орбан выложил фото, где лично заполняет бюллетень в рамках национального опроса по ключевым вопросам внешней политики. На бланке вопрос о поддержке вступления Украины в ЕС, и Орбан, не колеблясь, обозначил ответ "Нет".

"Не дадим им решать наше будущее без нас! VOKS 2025. Я уже проголосовал", – написал Орбан под публикацией.

Особое внимание привлек не только сам факт голосования, но и внешний вид политики. На опубликованном снимке видно, что Орбан носит кепку с известной надписью MAGA – аббревиатурой от Make America Great Again, которая является слоганом экспрезидента США Дональда Трампа.

Орбан продолжает выступать за "реалистический" подход во внешней политике и сохраняет жесткую позицию по отношению к Украине, отмечая возможные экономические риски для Венгрии в случае евроинтеграции нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии активно предупреждает своих граждан о возможных "масштабных экономических убытках", которые могут повлечь вступление Украины в Европейский Союз. Эти заявления подтверждаются письмами, получаемыми гражданами от информационного центра правительства Венгрии. В сообщениях отмечено, что членство Украины в ЕС может иметь серьезные негативные последствия для экономики страны и граждане призываются к осторожности в вопросах поддержки такой инициативы.

Напомним, из-за пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском Союзе задумались о целесообразности принципа единодушия при утверждении санкций против Кремля. В то же время предлагается разрешить каждой стране Европы голосовать и вводить санкции отдельно.

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